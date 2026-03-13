Landesklasse West vor dem Gipfelsturm: FSV Babelsberg 74 unter Druck

– Foto: FussballimFKHavelland

An diesem Wochenende richtet sich die Aufmerksamkeit auf den 18. Spieltag der Landesklasse West. Während an der Tabellenspitze ein enger Dreikampf um die Meisterschaft entbrannt ist, spitzt sich die sportliche Lage für die Klubs im Tabellenkeller weiter zu. Jede Begegnung trägt an diesem Samstag das Potenzial in sich, das Tableau nachhaltig zu verändern.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Der Spieltag wird mit einem direkten Duell im Abstiegskampf eröffnet. Der Tabellenvierzehnte aus Falkensee empfängt mit 15 Punkten den Tabellennachbarn aus Perleberg, der mit 13 Zählern auf dem vorletzten Rang rangiert. Die Gastgeber haben dabei eine schwere Hypothek aus dem Hinspiel zu verarbeiten, welches Perleberg deutlich mit 7:1 für sich entscheiden konnte.

Morgen, 14:00 Uhr VfL Nauen VfL Nauen SG Saarmund Saarmund 14:00 PUSH In Nauen trifft der Tabellenvierte auf die SG Saarmund, die sich mit 19 Punkten auf dem neunten Platz im gesicherten Mittelfeld befindet. Nauen geht favorisiert in die Partie, nicht zuletzt aufgrund des deutlichen 4:0-Erfolges aus dem Hinspiel. Für die Nauener ist ein Sieg Pflicht, um den Anschluss an das Führungstrio zu halten.

Der Tabellenachte aus Wittenberge empfängt die Reserve des SV Babelsberg 03. Während Veritas mit 23 Punkten eine solide Saison spielt, kämpfen die Babelsberger mit 15 Punkten auf Platz 12 gegen den Sog der Abstiegszone. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für die Babelsberger, die damals einen 6:2-Heimsieg feierten.

In Golm gastiert das Tabellenschlusslicht aus Premnitz. Die Gastgeber belegen mit 25 Punkten den siebten Rang und gehen nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel als Favorit in die Begegnung. Für Chemie Premnitz, das derzeit lediglich 11 Punkte aufweist, wird die Luft im Kampf um den Klassenerhalt immer dünner.

Der Tabellendritte aus Brieselang ist bei der SG Michendorf gefordert. Michendorf belegt mit 18 Punkten den zehnten Platz und erwies sich bereits im Hinspiel als ebenbürtiger Gegner, als man den Brieselangern ein 0:0-Unentschieden abtrotzte. Brieselang steht unter Zugzwang, um den Rückstand auf die Tabellenspitze nicht anwachsen zu lassen.

Der Spitzenreiter aus Babelsberg gastiert in Brandenburg. Mit 37 Punkten führt der FSV 74 die Tabelle an, muss sich aber gegen den Tabellensechsten (26 Punkte) beweisen. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison gewannen die Babelsberger mit 4:2, was zusätzliche Spannung für das Rückspiel verspricht.

Morgen, 15:00 Uhr Pritzwalker FHV 03 Pritzwalk FK Hansa Wittstock 1919 Wittstock 15:00 PUSH

Ein klassisches Duell um den Klassenerhalt findet in Pritzwalk statt. Die Gastgeber liegen mit 18 Punkten auf dem elften Rang, während die Gäste aus Wittstock mit 15 Punkten auf Platz 13 folgen. Pritzwalk kann mit Selbstvertrauen antreten, da das Hinspiel in Wittstock souverän mit 4:0 gewonnen wurde.

Zum Abschluss des Samstags empfängt der Tabellenfünfte den Rangzweiten aus Pankow. Während Schenkenberg mit 29 Punkten eine starke Rolle spielt, jagt Pankow mit 36 Zählern die Tabellenführung. Das Hinspiel endete torlos mit 0:0, was auf ein taktisch geprägtes und enges Spiel hindeutet.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________