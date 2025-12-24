Landesklasse West: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Luca Sammartano (VfL Nauen)
---
Frederik Töpfer (FSV Veritas Wittenberge/Breese)
Oliver Fochtmann (SV Empor Schenkenberg 1928)
Tim Klützke (VfL Nauen)
---
Pascal Karaterzi (SV Empor Schenkenberg 1928)
Jan Großer (SG Grün-Weiß Golm)
Justin Keiling (SG Saarmund)
Calvin Luca Rosen (FSV Babelsberg 74)
---
Yannick Hurtig (SV Grün-Weiß Brieselang)
Merlin Jan Schmid (VfL Nauen)
Moritz Göring (FSV Babelsberg 74)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
___________________________________________________________________________