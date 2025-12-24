 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Landesklasse West: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landeskasse West Brandenburg

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Landeskasse West

Torhüter

Luca Sammartano (VfL Nauen)

---

Defensive

Frederik Töpfer (FSV Veritas Wittenberge/Breese)

Oliver Fochtmann (SV Empor Schenkenberg 1928)

Tim Klützke (VfL Nauen)

---

Mittelfeld

Pascal Karaterzi (SV Empor Schenkenberg 1928)

Jan Großer (SG Grün-Weiß Golm)

Justin Keiling (SG Saarmund)

Calvin Luca Rosen (FSV Babelsberg 74)

---

Angriff

Yannick Hurtig (SV Grün-Weiß Brieselang)

Merlin Jan Schmid (VfL Nauen)

Moritz Göring (FSV Babelsberg 74)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

