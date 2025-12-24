Landesklasse West: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

---

Defensive

Frederik Töpfer (FSV Veritas Wittenberge/Breese)

Oliver Fochtmann (SV Empor Schenkenberg 1928)

Tim Klützke (VfL Nauen)

---

Mittelfeld

Pascal Karaterzi (SV Empor Schenkenberg 1928)

Jan Großer (SG Grün-Weiß Golm)

Justin Keiling (SG Saarmund)

Calvin Luca Rosen (FSV Babelsberg 74)

---

Angriff

Yannick Hurtig (SV Grün-Weiß Brieselang)

Merlin Jan Schmid (VfL Nauen)

Moritz Göring (FSV Babelsberg 74)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

