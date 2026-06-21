 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Landesklasse West: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landesklasse West

von LS · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Foto: sportmotion@mail.de / FuPa-Grafik
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Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Landesklasse West:

Torwart

Luca Sammartano (VfL Nauen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Frederik Töpfer (FSV Veritas Wittenberge/Breese): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.

Nico Moretti (SV Grün-Weiss Brieselang): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Steven Schener (VfL Nauen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Pascal Karaterzi (SV Empor Schenkenberg): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Florian Groß (SG Grün-Weiß Golm): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Jan Großer (SG Grün-Weiß Golm): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Aaron Benedict Ell (SG Grün-Weiß Golm): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Sturm

Yannick Hurtig (SV Grün Weiss Brieselang): 14 Nominierungen für die Elf der Woche.

Merlin Jan Schmid (VfL Nauen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Justin Stahr (SV Grün-Weiss Brieselang): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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