Landesklasse West: Die FuPa-Elf der Saison steht fest Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landesklasse West von LS · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

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Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Landesklasse West: Torwart

Luca Sammartano (VfL Nauen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr Frederik Töpfer (FSV Veritas Wittenberge/Breese): Elf Nominierungen für die Elf der Woche. Nico Moretti (SV Grün-Weiss Brieselang): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche. Steven Schener (VfL Nauen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche. Mittelfeld Pascal Karaterzi (SV Empor Schenkenberg): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche. Florian Groß (SG Grün-Weiß Golm): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche. Jan Großer (SG Grün-Weiß Golm): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche. Aaron Benedict Ell (SG Grün-Weiß Golm): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche. Sturm Yannick Hurtig (SV Grün Weiss Brieselang): 14 Nominierungen für die Elf der Woche. Merlin Jan Schmid (VfL Nauen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche. Justin Stahr (SV Grün-Weiss Brieselang): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.