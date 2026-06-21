Landesklasse West: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Torwart
Luca Sammartano (VfL Nauen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Frederik Töpfer (FSV Veritas Wittenberge/Breese): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.
Nico Moretti (SV Grün-Weiss Brieselang): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Steven Schener (VfL Nauen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Pascal Karaterzi (SV Empor Schenkenberg): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Florian Groß (SG Grün-Weiß Golm): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Jan Großer (SG Grün-Weiß Golm): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Aaron Benedict Ell (SG Grün-Weiß Golm): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Sturm
Yannick Hurtig (SV Grün Weiss Brieselang): 14 Nominierungen für die Elf der Woche.
Merlin Jan Schmid (VfL Nauen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Justin Stahr (SV Grün-Weiss Brieselang): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________