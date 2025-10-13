Landesklasse: Wandlitz jubelt, Gartz patzt, Joachimsthal überrascht

– Foto: Birkrnwerder BC

Die vorgezogenen Begegnungen des 15. Spieltags in der Landesklasse Nord boten alles, was Fußballfans lieben: überraschende Ergebnisse, emotionale Spiele und ein packendes Duell. Tabellenführer Blau-Weiß Gartz ließ erstmals Federn, während Wandlitz und Joachimsthal wichtige Siege feierten.

In einer hart umkämpften Partie setzte sich der TuS 1896 Sachsenhausen II knapp mit 1:0 durch. Vor 37 Zuschauern sorgte Christopher Groll in der 47. Minute für das Tor des Tages. Velten drückte in der Schlussphase auf den Ausgleich. Nach dem Schlusspfiff war die Erleichterung bei Trainer René Dittmer groß – Sachsenhausen II festigte mit dem Heimsieg den dritten Tabellenplatz, während Velten trotz engagierter Leistung ohne Punkte blieb.

Das Spiel brachte keinen Sieger hervor. Der Tabellenzweite aus Gartz dominierte zwar die erste Hälfte, geriet aber direkt nach der Pause in Rückstand, als Philip Baier (48.) für den Aufsteiger Lunow/Oderberg traf. Nur drei Minuten später glich Marian Mecklenburg per Foulelfmeter (51.) aus. In einer intensiven Schlussphase drängte Gartz auf den Sieg, doch die Defensive der Gäste hielt stand. Vor 226 Zuschauern blieb es beim Unentschieden, das Gartz die Tabellenführung einbrachte, während Lunow einmal mehr bewies, dass es auch gegen Topteams bestehen kann. ---

Ein stark aufspielender FSV Schorfheide Joachimsthal sorgte für eine faustdicke Überraschung. Zwar brachte Philip Pfefferkorn die Gäste aus Oberkrämer früh in Führung (8.), doch Julius Schneider glich zehn Minuten später aus. Noch vor der Pause traf Sebastian Temma (45.) zum 2:1, ehe er nach dem Seitenwechsel mit seinem zweiten Treffer (64.) den Sack zumachte. Moritz Fedder setzte kurz darauf (66.) den Schlusspunkt. Joachimsthal überzeugte mit Laufbereitschaft und Effizienz, während Oberkrämer nach der dritten Saisonniederlage etwas abrutschte. ---

Der BSV Rot-Weiß Schönow bleibt in der Erfolgsspur. In einer phasenweise hitzigen Partie brachte Dennis Aerts sein Team in der 58. Minute per Foulelfmeter in Führung. Ahrensfelde II spielte nach einer Roten Karte gegen Marcel Schlee (31.) lange in Unterzahl und hielt dennoch gut dagegen. In der Nachspielzeit sorgte Michel Seckler (90.+7) schließlich für die Entscheidung. Schönow beendete das Spiel ebenfalls dezimiert, nachdem Nico Brauer (75.) Gelb-Rot sah. Mit dem 2:0-Sieg bleibt Schönow der Spitzengruppe dicht auf den Fersen, während Ahrensfelde weiter hinten drin steckt. ---

Der FSV Rot-Weiß Prenzlau feierte vor 152 Zuschauern ein wahres Schützenfest. Enrico Bressel eröffnete den Torreigen in der 38. Minute, ehe Luis Hötzmann (57., Foulelfmeter), Lukas Theel (73.), Max Verhülsdonk (80.) und Florian Redmann (82.) nachlegten. Wriezen verlor in der 71. Minute Wesllen Savaris Lopes nach einer Gelb-Roten Karte und brach danach ein. Für Prenzlau war es ein wichtiger Sieg, während Wriezen weiter sieglos am Tabellenende steht. ---

Das Duell hielt, was es versprach. Bereits in der 10. Minute vergab Amon Vetter für den SC Victoria Templin einen Foulelfmeter gegen Torwart Florian Schweitzer. Kurz darauf machte es Quintin Schönherr (11., Foulelfmeter) besser und brachte die Gäste in Führung. Doch Wandlitz zeigte Moral: Steffen Philipp Hennig glich zum 1:1 aus (20.), ehe Roman Schmidt nach der Pause (50.) zur Führung traf. Lucas Prächnatz stellte in der 68. Minute den Ausgleich her, doch erneut war Roman Schmidt (80.) zur Stelle und sicherte Wandlitz den umjubelten 3:2-Heimsieg. ---

Birkenwerder sicherte sich im Kellerduell einen wichtigen Erfolg. Ein Eigentor von Lukas Bruhn brachte die Gastgeber früh in Führung (2.), Loris Hagendorf legte nach (22.). Kurz vor der Pause machte es Lukas Bruhn wieder spannend, als er selbst zum 2:1 traf (44.). Birkenwerders Niclas Hentze sahin derselben Minute die Rote Karte. In der Schlussphase sorgte Eric Stephan (81.) für die Entscheidung, bevor Sebastian Huger (87.) auf Seiten von Klosterfelde II mit Gelb-Rot vom Platz musste. Nach dem 3:1-Sieg verlässt Birkenwerder die Abstiegsränge, während Union auf dem vorletzten Platz steht. ---

