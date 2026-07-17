Landesklasse: Vier Neue für Trinwillershagen

Rückkehrer Porm trägt wieder Rot-Weiss
Mit Giovanni Porm begrüßt der SV Rot-Weiss Trinwillershagen einen Spieler zurück, der bereits früher für den Verein aktiv war. Nun führt ihn sein Weg erneut nach Trin. Der Klub freut sich über die Rückkehr des bekannten Gesichts und heißt ihn wieder willkommen.
Fatkhulloh Lutfillo Ugli Lutfullaev "Fatu" und Bliemeister wechseln aus Marlow zu den Rot-Weissen
Neben Giovanni Porm verstärkt sich Trinwillershagen mit zwei Spielern aus Marlow. Fatu und Felix Bliemeister wechseln zur neuen Saison zum SV Rot-Weiß. Während Fatu bereits für einige Vereine gespielt hat, war Felix Bliemeister seit seiner Jugend bei der BSG aus Marlow aktiv.
Der Verein richtet an beide Spieler klare Worte: „Herzlich Willkommen in Trin. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch viel Spaß und Erfolg!“
Otto kehrt nach 8,5 Jahren zurück
Mit Justin Otto steht ein weiterer Rückkehrer fest. Nach 8,5 Jahren findet der Spieler den Weg zurück nach Trin. Bereits in seiner Jugend spielte er für den Verein, nun folgt der Schritt in den Männerbereich vom Sportverein.
Nach drei Jahren im Marlower Männerbereich ist Justin Otto erstmals für die Herren der Trinwillershagener aktiv. Der Verein begrüßt seine Rückkehr via Instagram: „Willkommen zurück, viel Spaß und Erfolg für dich, Justin!“
Sa., 25.07.2026, 14:00 Uhr
Erster Test der neuen Saison
Die neu formierte Mannschaft des SV Rot-Weiss Trinwillershagen bekommt die erste Gelegenheit, sich auf dem Platz zu zeigen. Im Rahmen der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 steht am Samstag, 25. Juli 2026, ein Testspiel Zuhause gegen den TSV 1860 Stralsund auf dem Programm. Anstoß der Partie ist um 14:00 Uhr.