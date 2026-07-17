Landesklasse: Vier Neue für Trinwillershagen

Mit Giovanni Porm begrüßt der SV Rot-Weiss Trinwillershagen einen Spieler zurück, der bereits früher für den Verein aktiv war. Nun führt ihn sein Weg erneut nach Trin. Der Klub freut sich über die Rückkehr des bekannten Gesichts und heißt ihn wieder willkommen.

Neben Giovanni Porm verstärkt sich Trinwillershagen mit zwei Spielern aus Marlow. Fatu und Felix Bliemeister wechseln zur neuen Saison zum SV Rot-Weiß. Während Fatu bereits für einige Vereine gespielt hat, war Felix Bliemeister seit seiner Jugend bei der BSG aus Marlow aktiv.

Der Verein richtet an beide Spieler klare Worte: „Herzlich Willkommen in Trin. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch viel Spaß und Erfolg!“

Otto kehrt nach 8,5 Jahren zurück

Mit Justin Otto steht ein weiterer Rückkehrer fest. Nach 8,5 Jahren findet der Spieler den Weg zurück nach Trin. Bereits in seiner Jugend spielte er für den Verein, nun folgt der Schritt in den Männerbereich vom Sportverein.

Nach drei Jahren im Marlower Männerbereich ist Justin Otto erstmals für die Herren der Trinwillershagener aktiv. Der Verein begrüßt seine Rückkehr via Instagram: „Willkommen zurück, viel Spaß und Erfolg für dich, Justin!“