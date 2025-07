– Foto: Hannah Richter/Verein

Landesklasse-Vertreter begrüßt Duo mit Verbandsliga-Erfahrung Landesklasse 2 +++ Nach dem Schlussspurt zum Klassenerhalt verstärkt sich der SV Altenweddingen Verlinkte Inhalte Landesklasse 2 Altenwedding Florian Dethlefsen Max Winkelmann

Mit einem starken Finish hatte sich der SV Altenweddingen in der abgelaufenen Saison noch den Klassenerhalt geholt. 13 Punkte aus den letzten fünf Partien sicherten dem SVA den Verbleib in der Landesklasse 2. Für die neue Spielzeit in dieser verstärken sich die Blau-Gelben mit Verbandsliga-Erfahrung.

Aus dem Oberhaus von Sachsen-Anhalt wechselt Max Winkelmann ins Sülzetal. In den vergangenen drei Spielzeiten hatte der 26-Jährige in 75 Verbandsliga-Partien für den Haldensleber SC auf dem Platz gestanden - davon 29 in der abgelaufenen Saison. "Blau-Gelb bleibt, nur das Wappen wechselt", sagte der Mittelfeldspieler in seinem Vorstellungsvideo beim SV Altenweddingen. Zum Spielerprofil: >> Max Winkelmann

Mit einem kurzen, humoristischen Video hatte der Landesklasse-Vertreter auch den Wechsel von Florian Dethlefsen bekanntgegeben. "Die Jahre in Irxleben waren geil, jetzt wird's anders geil", sagte der Offensivspieler in diesem. Mit seinem Last-Minute-Treffer zum 2:1-Erfolg in Niegripp hatte der 32-Jährige den SV Irxleben vor einigen Wochen zurück in die Landesliga geschossen. Dethlefsen aber bleibt in der Landesklasse. Seine Verbandsliga-Erfahrung, unter anderem aus Stationen beim 1. FC Magdeburg II, beim MSV 90 Preussen und bei Union Schönebeck, bringt "Dete" künftig beim SV Altenweddingen ein. Zum Spielerprofil: >> Florian Dethlefsen