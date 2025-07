Landesklasse-Verbleib durch die Hintertür: "Wir sind nicht chancenlos"

Nach mehr als 30 Jahren ununterbrochen auf der Landesebene hätte das Kapitel des SV Romonta Stedten im Sommer zu Ende gehen können. Nachdem der Erstplatzierte der Ewigen Tabelle der Landesliga Süd die Saison in der Landesklasse 6 auf Rang 13 beendet hatte, wäre der Abstieg in die Kreisoberliga die Folge gewesen. Doch durch die Hintertür bleibt der SV Romonta in der Landesklasse.

Ausschlaggebend dafür war der Rückzug des SV Zöschen in die Kreisoberliga. Durch diesen Schritt stand Stedten der freigewordene Startplatz zu. "Erklärt ein Verein aus einer der FSA-Spielklassen, der nicht auf einem Abstiegsplatz steht, bis zum 30. 06. den Rückzug der Mannschaft oder beantragt er die Versetzung in eine tiefere Spielklasse, wird der jeweils freiwerdende Platz durch Verringerung der Absteiger in der jeweiligen Staffel ausgeglichen", heißt es dazu unter Paragraph 23, Absatz 7 in der Spielordnung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA).

In Stedten musste man über diese Möglichkeit nicht lange nachdenken. "Am Freitag wurden wir vom Staffelleiter angesprochen. Für uns stand fest, dass wir es machen", berichtet der Sportliche Leiter Uwe Zorn. "Die großen Jahre in der Landesliga sind zwar vorbei, aber wir sind nicht chancenlos in der Landesklasse. Darum haben wir uns dafür entschieden", ergänzt der 63-Jährige.