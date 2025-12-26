Landesklasse Süd: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

---

Defensive

Hannes Kaiser (Kolkwitzer SV 1896)

Martin Drößigk (TSV 1878 Schlieben)

Jo Lehmann (VfB Herzberg 68)

---

Mittelfeld

Marc Fingas (SV Motor Saspow)

Mohamed Aziz Ben Younes (SG Sielow)

Levi Schulze (SG Eintracht Peitz)

Lucas Lehmann (SG Eintracht Peitz)

---

Angriff

Ben Hensel (Kolkwitzer SV 1896)

Stanley Hauptstein (SG Sielow)

Niklas Preuß (SG Sielow)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

__________________________________________________________________________________________________

