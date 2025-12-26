Landesklasse Süd: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Moritz Sachs (SG Groß Gaglow)
Hannes Kaiser (Kolkwitzer SV 1896)
Martin Drößigk (TSV 1878 Schlieben)
Jo Lehmann (VfB Herzberg 68)
Marc Fingas (SV Motor Saspow)
Mohamed Aziz Ben Younes (SG Sielow)
Levi Schulze (SG Eintracht Peitz)
Lucas Lehmann (SG Eintracht Peitz)
Ben Hensel (Kolkwitzer SV 1896)
Stanley Hauptstein (SG Sielow)
Niklas Preuß (SG Sielow)
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
