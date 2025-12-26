 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: FuPa-Grafik

Landesklasse Süd: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landeskasse Süd

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Landeskasse Süd

Torhüter

Moritz Sachs (SG Groß Gaglow)

---

Defensive

Hannes Kaiser (Kolkwitzer SV 1896)

Martin Drößigk (TSV 1878 Schlieben)

Jo Lehmann (VfB Herzberg 68)

---

Mittelfeld

Marc Fingas (SV Motor Saspow)

Mohamed Aziz Ben Younes (SG Sielow)

Levi Schulze (SG Eintracht Peitz)

Lucas Lehmann (SG Eintracht Peitz)

---

Angriff

Ben Hensel (Kolkwitzer SV 1896)

Stanley Hauptstein (SG Sielow)

Niklas Preuß (SG Sielow)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

26.12.2025, 09:00 Uhr
Lasse SchetschineAutor