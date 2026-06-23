 2026-06-23T10:23:26.695Z

Allgemeines

Landesklasse Süd: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landesklasse Süd

von LS · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Anna Richter/FuPa-Grafik

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Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Landesklasse Süd:

Torwart

Moritz Sachs – SG Groß Gaglow: Elf Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Hannes Kaiser – Kolkwitzer SV 1896: Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Tim Felgenträger – SC Spremberg 1896: Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Paul Ruhl – SG Sielow: Vier Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Mohamed Aziz Ben Younes – SG Sielow: 12 Nominierungen für die Elf der Woche.

Marc Fingas – SV Motor Saspow: Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Lucas Lehmann – SG Eintracht Peitz: Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Martin Dahm – SG Sielow: Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Sturm (Angriff)

Stanley Hauptstein – SG Sielow: 13 Nominierungen für die Elf der Woche.

Dennis Schelske – SV Motor Saspow: Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Ben Hensel – Kolkwitzer SV 1896: Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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