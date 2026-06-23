Landesklasse Süd: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Torwart
Moritz Sachs – SG Groß Gaglow: Elf Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Hannes Kaiser – Kolkwitzer SV 1896: Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Tim Felgenträger – SC Spremberg 1896: Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Paul Ruhl – SG Sielow: Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Mohamed Aziz Ben Younes – SG Sielow: 12 Nominierungen für die Elf der Woche.
Marc Fingas – SV Motor Saspow: Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Lucas Lehmann – SG Eintracht Peitz: Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Martin Dahm – SG Sielow: Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Sturm (Angriff)
Stanley Hauptstein – SG Sielow: 13 Nominierungen für die Elf der Woche.
Dennis Schelske – SV Motor Saspow: Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Ben Hensel – Kolkwitzer SV 1896: Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
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