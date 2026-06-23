Landesklasse Süd: Die FuPa-Elf der Saison steht fest Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landesklasse Süd von LS · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Anna Richter/FuPa-Grafik

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Landesklasse Süd: Torwart Moritz Sachs – SG Groß Gaglow: Elf Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr Hannes Kaiser – Kolkwitzer SV 1896: Acht Nominierungen für die Elf der Woche. Tim Felgenträger – SC Spremberg 1896: Fünf Nominierungen für die Elf der Woche. Paul Ruhl – SG Sielow: Vier Nominierungen für die Elf der Woche. Mittelfeld Mohamed Aziz Ben Younes – SG Sielow: 12 Nominierungen für die Elf der Woche. Marc Fingas – SV Motor Saspow: Acht Nominierungen für die Elf der Woche. Lucas Lehmann – SG Eintracht Peitz: Acht Nominierungen für die Elf der Woche. Martin Dahm – SG Sielow: Acht Nominierungen für die Elf der Woche. Sturm (Angriff) Stanley Hauptstein – SG Sielow: 13 Nominierungen für die Elf der Woche. Dennis Schelske – SV Motor Saspow: Zehn Nominierungen für die Elf der Woche. Ben Hensel – Kolkwitzer SV 1896: Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.