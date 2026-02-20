 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Landesklasse Süd: Alle drei Nachholspiele sind abgesagt

Aufgrund der Witterung kann nicht gespielt werden.

von LS · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
LK Süd Brandenburg
Kolkwitz
SG Burg
Friedersdorf
Großräschen

In der Landesklasse Süd waren drei Nachholspiele für den morgigen Samstag geplant. Alle drei Begegnungen sind allerdings schon jetzt witterungsbedingt abgesagt.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Morgen, 14:00 Uhr
SV Lausitz Forst
SV Lausitz ForstSV Forst
Spremberger SV 1862
Spremberger SV 1862Spremberg
Abgesagt

Morgen, 14:00 Uhr
SV Germania Peickwitz
SV Germania PeickwitzPeickwitz
FC Bad Liebenwerda
FC Bad LiebenwerdaLiebenwerda
Abgesagt

Morgen, 14:00 Uhr
SG Friedersdorf
SG FriedersdorfFriedersdorf
SV Motor Saspow
SV Motor SaspowMotor Saspow
Abgesagt

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________