Landesklasse Süd: Alle drei Nachholspiele sind abgesagt

Heute, 15:30 Uhr

von LS · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Foto: Timo Babic

+ 12 weitere

+ 12 weitere

In der Landesklasse Süd waren drei Nachholspiele für den morgigen Samstag geplant. Alle drei Begegnungen sind allerdings schon jetzt witterungsbedingt abgesagt.

