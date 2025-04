Landesklasse-Spitzenreiter stellt Weichen: "Fühle mich total heimisch"

Nach dem Abstieg im vergangenen Sommer ist der VfB Gräfenhainichen auf gutem Weg zurück in die Landesliga. Mit 48 Punkten aus 18 Partien steht der VfB in der Landesklasse 4 vor dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und dem SV Friedersdorf an der Spitze. Die ersten personellen Weichen für die neue Saison hat der Tabellenführer nun gestellt.

So wird Richard Selka auch in der neuen Spielzeit - unabhängig von der Ligazugehörigkeit - in Gräfenhainichen coachen. Der 31-Jährige, unter dem 2023 bereits einmal der Landesliga-Aufstieg gelungen war, geht damit schon in seine vierte Saison beim VfB. Auch Co-Trainer Mario Fricke, der seit zwei Jahren im Amt ist, bleibt über den Sommer hinaus. Zu den FuPa-Profilen:

