Landesklasse Ost: SG Schulzendorf enteilt, Frankfurt patzt Der Spitzenreiter festigt seine Macht, während im Tabellenkeller die Verzweiflung der Abstiegskandidaten wächst. von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kenny Fuhrmann

Der 18. Spieltag der Landesklasse Ost lieferte eine Mischung aus purer Dominanz an der Tabellenspitze und unerwarteten Stolpersteinen für die Verfolger. Während die Meisterschaftsentscheidung immer deutlicher Gestalt annimmt, bleibt die Situation am unteren Ende des Tableaus für die betroffenen Vereine eine schmerzhafte Prüfung der Moral.

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Vor 52 Zuschauern eröffnete die Brandenburger Fußballbühne mit einem bitteren Schlag für das Tabellenschlusslicht aus Eisenhüttenstadt. Max Sommer brachte die Gastgeber zunächst mit 1:0 in Führung, doch Dynamo bewies Kampfgeist, als Yahya Ben Nasseur zum 1:1 ausglich. Die Hoffnung auf einen Punktgewinn wurde jedoch durch Marvin Fischer zerstört, der mit seinem Treffer zum 2:1 den Sieg für Fürstenwalde II besiegelte. Während die Union-Reserve mit nun 30 Punkten den Anschluss an das obere Drittel hält, verharrt Dynamo Eisenhüttenstadt mit lediglich 4 Zählern in einer fast ausweglosen Lage am Tabellenende.

In Dahlewitz sahen 55 Zuschauer eine torreiche Begegnung, in der die Hausherren ihre Ambitionen im Mittelfeld unterstrichen. Malte Kriegsmann erzielte das 1:0, woraufhin Rene Blume auf 2:0 erhöhte. Wünsdorf gab sich nicht auf und verkürzte durch Vallery Tanyi Enaka auf 2:1, doch Alexander Hinz stellte mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her. Zwar konnte Maximilian Hofmann für den MTV noch einmal auf 3:2 herankommen, doch Giulian Strauß beendete mit dem 4:2 alle Zweifel. Dahlewitz klettert damit auf 28 Punkte und zieht am MTV Wünsdorf vorbei.

Ein wahres Schützenfest erlebten die 60 Zuschauer in Teltow. Johannes Pollok eröffnete den Torreigen mit dem 1:0, den Jamel Trezor Nganamond Ilondo zum 1:1 ausglich. Danach übernahm Teltow das Kommando: Patryk Manczyk traf zum 2:1, worauf Ole Schadly nochmals zum 2:2 konterte. Joel Bahner sorgte dann mit einem Doppelschlag zum 3:2 und 4:2 für die Vorentscheidung. Trotz des zwischenzeitlichen 4:3 durch Maximilian Grunow ließ Teltow nichts mehr anbrennen. Erneut Johannes Pollok mit zwei weiteren Treffern zum 5:3 und 6:3 sowie Benedict Frieauff zum 7:3 machten das Debakel für Königs Wusterhausen perfekt. Teltow festigt mit 37 Punkten den dritten Rang, während die Eintracht mit 7 Punkten Vorletzter bleibt.

Der Spitzenreiter aus Schulzendorf untermauerte vor 54 Zuschauern eindrucksvoll seine Vormachtstellung. Emilio Köhler avancierte zum Mann des Tages, indem er das 1:0 erzielte und nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Florian Kozik zum 1:1 mit zwei weiteren Toren zum 2:1 und 3:1 einen lupenreinen Hattrick perfekt machte. Steven Ewaldt erhöhte auf 4:1, bevor Leonhardt Krüger den 5:1-Endstand markierte. Mit nun 51 Punkten führt Schulzendorf die Tabelle souverän mit neun Zählern Vorsprung an.

Die größte Überraschung des Spieltags ereignete sich vor nur 37 Zuschauern in Frankfurt. Der Tabellenzweite patzte empfindlich gegen Briesen. Jacob Naskrenski und Toni Moritz brachten die Gäste mit 0:1 und 0:2 in Front. Zwar keimte nach dem Anschlusstreffer von Niclas Weddemar zum 1:2 kurz Hoffnung auf, doch Hagen Brym zum 1:3 und Rene Margraff zum 1:4 besiegelten die Frankfurter Heimniederlage. Frankfurt II bleibt bei 42 Punkten stehen und verliert den Anschluss an Schulzendorf.

In einer ausgeglichenen Partie vor 56 Zuschauern teilten sich Bestensee und Markendorf die Punkte. Robin Jackels brachte die Union mit 1:0 in Führung, was Derenik Mayilyan mit dem 1:1 beantwortete. Erneut war es Robin Jackels, der zum 2:1 traf, doch Noah-Elias Radtke sicherte den Markendorfern mit dem Treffer zum 2:2 einen Zähler. Beide Mannschaften verharren damit im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.

Großbeeren feierte vor der stattlichen Kulisse von 90 Zuschauern einen wichtigen Auswärtssieg. Fabian Goldhahn brachte die Gäste mit 0:1 in Führung, Nils Grothe glich für die Admira zum 1:1 aus. In der Folge spielte nur noch Großbeeren: Erneut Fabian Goldhahn zum 1:2, Aljbert Hiseni zum 1:3 und Lucas Peyler zum 1:4 sorgten für klare Verhältnisse. Großbeeren schiebt sich damit auf 20 Punkte vor, während die Admira mit 12 Punkten auf Rang 13 verbleibt.