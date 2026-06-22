Landesklasse Ost: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Torwart
Semen Tsokur (BSV Guben Nord): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Emilio Schön (FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Oskar Praus (SG Schulzendorf): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Marvin Benno Lähne (FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Erik Brose (BSV Guben Nord): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Erik Huwe (1. FC Frankfurt II): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Justin Winkel (FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Tim Felix (FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Sturm
Luca Bäcker (BSV Guben Nord): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Niclas Weddemar (1. FC Frankfurt II): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Steven Ewaldt (SG Schulzendorf): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
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