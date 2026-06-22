Landesklasse Ost: Die FuPa-Elf der Saison steht fest Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landesklasse Ost von LS · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Bernd Pflughöft/FuPa-Graf

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Landesklasse Ost: Torwart

Semen Tsokur (BSV Guben Nord): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr Emilio Schön (FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche. Oskar Praus (SG Schulzendorf): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche. Marvin Benno Lähne (FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche. Mittelfeld Erik Brose (BSV Guben Nord): Neun Nominierungen für die Elf der Woche. Erik Huwe (1. FC Frankfurt II): Acht Nominierungen für die Elf der Woche. Justin Winkel (FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark): Acht Nominierungen für die Elf der Woche. Tim Felix (FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche. Sturm Luca Bäcker (BSV Guben Nord): Neun Nominierungen für die Elf der Woche. Niclas Weddemar (1. FC Frankfurt II): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche. Steven Ewaldt (SG Schulzendorf): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.