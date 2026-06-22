 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Landesklasse Ost: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landesklasse Ost

von LS · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Bernd Pflughöft/FuPa-Graf

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Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Landesklasse Ost:

Torwart

Semen Tsokur (BSV Guben Nord): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Emilio Schön (FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Oskar Praus (SG Schulzendorf): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Marvin Benno Lähne (FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Erik Brose (BSV Guben Nord): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Erik Huwe (1. FC Frankfurt II): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Justin Winkel (FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Tim Felix (FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Sturm

Luca Bäcker (BSV Guben Nord): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Niclas Weddemar (1. FC Frankfurt II): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Steven Ewaldt (SG Schulzendorf): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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