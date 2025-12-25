Landesklasse Ost: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

---

Defensive

Oskar Praus (SG Schulzendorf 1931)

Leonard Ludwig (SG Schulzendorf 1931)

Emilio Schön (FV Blau-Weiß 90 Briesen)

---

Mittelfeld

Erik Huwe (1. FC Frankfurt II)

Justin Winkel (FV Blau-Weiß 90 Briesen)

Erik Brose (Breesener SV Guben Nord)

Jacob Naskrenski (FV Blau-Weiß 90 Briesen)

---

Angriff

Tom Haack (FSV Union Fürstenwalde II)

Luca Bäcker (Breesener SV Guben Nord)

Derenik Mayilyan (SV Blau-Weiss Markendorf)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

