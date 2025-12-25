Landesklasse Ost: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Semen Tsokur (Breesener SV Guben Nord)
---
Oskar Praus (SG Schulzendorf 1931)
Leonard Ludwig (SG Schulzendorf 1931)
Emilio Schön (FV Blau-Weiß 90 Briesen)
---
Erik Huwe (1. FC Frankfurt II)
Justin Winkel (FV Blau-Weiß 90 Briesen)
Erik Brose (Breesener SV Guben Nord)
Jacob Naskrenski (FV Blau-Weiß 90 Briesen)
---
Tom Haack (FSV Union Fürstenwalde II)
Luca Bäcker (Breesener SV Guben Nord)
Derenik Mayilyan (SV Blau-Weiss Markendorf)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
