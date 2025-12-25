 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Landesklasse Ost: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landeskasse Ost

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Landeskasse Ost

Torhüter

Semen Tsokur (Breesener SV Guben Nord)

---

Defensive

Oskar Praus (SG Schulzendorf 1931)

Leonard Ludwig (SG Schulzendorf 1931)

Emilio Schön (FV Blau-Weiß 90 Briesen)

---

Mittelfeld

Erik Huwe (1. FC Frankfurt II)

Justin Winkel (FV Blau-Weiß 90 Briesen)

Erik Brose (Breesener SV Guben Nord)

Jacob Naskrenski (FV Blau-Weiß 90 Briesen)

---

Angriff

Tom Haack (FSV Union Fürstenwalde II)

Luca Bäcker (Breesener SV Guben Nord)

Derenik Mayilyan (SV Blau-Weiss Markendorf)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

