Landesklasse Ost: Baut Schulzendorf den Vorspung aus? Während der Spitzenreiter einsam zieht, verschärft sich am 18. Spieltag die Lage im Tabellenkeller.

In der Landesklasse Ost rückt am 18. Spieltag die Entscheidung in der Meisterschaft und im Abstiegskampf näher. Die aktuelle Tabelle offenbart eine Liga der Kontraste, in der die Souveränität der Spitze auf die nackte Existenznot am Ende des Tableaus trifft.

Das Wochenende beginnt mit einer Herkulesaufgabe für das Schlusslicht aus Eisenhüttenstadt. Mit lediglich 4 Punkten steht Dynamo abgeschlagen am Tabellenende und blickt auf eine Bilanz von 15 Niederlagen zurück. Die Reserve aus Fürstenwalde rangiert mit 27 Punkten im gesicherten Mittelfeld auf Platz sieben. Dass die Eisenhüttenstädter jedoch kampfbereit sind, bewies das Hinspiel, welches Dynamo überraschend mit 1:0 für sich entscheiden konnte.

In Dahlewitz treffen zwei Nachbarn der oberen Tabellenhälfte aufeinander. Der MTV Wünsdorf belegt mit 28 Punkten den fünften Rang, während Dahlewitz mit 25 Punkten auf Platz acht lauert, dabei jedoch ein Spiel weniger absolviert hat. Die Rollenverteilung scheint nach dem deutlichen 4:1-Erfolg der Wünsdorfer im Hinspiel klar, doch Dahlewitz wird vor heimischer Kulisse auf Wiedergutmachung drängen.

Der Tabellendritte aus Teltow empfängt die kriselnde Eintracht aus Königs Wusterhausen. Mit 34 Punkten gehört der Teltower FV zur Spitzengruppe, während die Gäste mit nur 7 Zählern auf dem vorletzten Platz um den Anschluss kämpfen. Das Hinspiel war mit einem knappen 2:1-Sieg für Teltow eine enge Angelegenheit, was den Gästen zumindest einen Funken Hoffnung für das Rückspiel geben dürfte.

Der unangefochtene Spitzenreiter Schulzendorf bittet den MSV Zossen zum Duell. Die Statistik der Hausherren ist beeindruckend: 48 Punkte aus 17 Spielen bei nur einer einzigen Niederlage. Zossen hingegen steht mit 9 Punkten auf dem 14. Platz tief im Abstiegssumpf. Auch wenn das Hinspiel mit 2:1 nur knapp an Schulzendorf ging, sind die Vorzeichen am 18. Spieltag angesichts der Dominanz des Tabellenführers eindeutig.

Die Frankfurter Reserve ist mit 42 Punkten der erste Verfolger der Spitze. Zu Gast ist der Tabellenzwölfte aus Briesen, der mit 16 Punkten jeden Zähler für den Klassenerhalt benötigt. Das Hinspiel endete mit einem 1:1-Unentschieden, ein Resultat, das Frankfurt im Aufstiegskampf diesmal unbedingt vermeiden will, um den Druck auf Schulzendorf hochzuhalten.

In Bestensee steht die Revanche für eine der bittersten Saisonniederlagen an. Die Unioner, derzeit Sechster mit 27 Punkten, empfangen den Neunten aus Markendorf (24 Punkte). Das Hinspiel geriet für Bestensee zum Debakel, als man in Markendorf mit 1:8 unterging. Die Gastgeber werden alles daran setzen, dieses Ergebnis vergessen zu machen und ihren Tabellenplatz zu verteidigen.

Ein direktes Duell im unteren Tabellendrittel erwartet die Zuschauer in Mittenwalde. Die Admira belegt mit 12 Punkten den 13. Platz, während Großbeeren mit 17 Punkten auf Rang 11 steht. Großbeeren hat zudem noch ein Spiel weniger bestritten als die Konkurrenz. Nach dem knappen 1:0-Sieg für Großbeeren im Hinspiel geht es für beide Teams darum, sich Luft im Kampf gegen den Abstieg zu verschaffen.