Landesklasse Ost - 9. Spieltag Fünf Partien am Samstag - zwei Begegnungen am Sonntag.

Ein richtiges Spitzenspiel gibt es nicht. Verfolgerduelle gibt es im Ostragehege in Dresden und auf der Jahnsportanlage in Niesky.

Der Dresdner SC 1898 (4.) empfängt am Sonnabend um 15:00 Uhr auf Platz 11 im Ostragehege den SV Wesenitztal (6.), welcher zuletzt spielfrei hatte und davor zwei Niederlagen kassierte. Ein Spielortwechsel innerhalb des Ostrageheges ist bei schlechtem Wetter möglich. Zeitgleich empfängt der FV Eintracht Niesky (5.) auf der heimischen Jahnsportanlage den Königswarthaer SV 1990 (7.). Spitzenreiter SC Borea Dresden reist unterdessen zum Hoyerwerdaer FC (10.). Hier liegt die Favoritenrolle klar bei den Gästen aus der Landeshauptstadt. Ebenfalls am Sonnabend kommt es zu den Kellerduellen TSV Cossebaude (11.) gegen SV 1910 Edelweiß Rammenau (14.) und VfB Weißwasser 1909 (13.) gegen die SG Weixdorf (9.).

Den Abschluss des Spieltags bilden zwei Sonntagsspiele. Um 14:00 Uhr empfängt die SG Crostwitz 1981 (3.) den Radeberger SV. Die Gastgeber müssen auf die rotgesperrten Michael Müller und Gabriel Gärtner verzichten, die Gäste aus selbigem Grund auf Kapitän Felix Claus. Ab 15:00 Uhr kommt es auf dem Sportplatz am Hänscheberg in Neusalza-Spremberg zum Duelle FSV 1990 Neusalza-Spremberg (8.) gegen BSV 68 Sebnitz (12.). Die Platzherren wollen unbedingt den dritten Sieg in Folge einfahren.