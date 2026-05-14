 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Landesklasse Nord, West, Ost und Süd: Das sind die Top-Torjäger

Hier gibt es einen Überblick auf die Torjägerlisten der Landesklasse Nord, West, Ost und Süd.

von red · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Bernd Pflughöft

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Kolkwitz

Den Blick auf die Torschützen in der Landesklasse Nord, West, Ost und Süd gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.

Landesklasse Nord

20 Tore in 22 Spielen - Niclas Winkler (SC Oberhavel Velten)
18 Tore in 23 Spielen - Willi Berg (SG Union 1919 Klosterfelde II)
16 Tore in 21 Spielen - Rafal Gnap (SV Blau-Weiß 90 Gartz)
15 Tore in 21 Spielen - Eric Liepe (1. SV Oberkrämer 11)
14 Tore in 24 Spielen - Robin Gruening (VfB Gramzow)
13 Tore in 22 Spielen - Silvan Küter (FC Strausberg)
13 Tore in 24 Spielen - Florian Redmann (FSV Rot-Weiß Prenzlau)
13 Tore in 17 Spielen - Moritz Fedder (FSV Schorfheide Joachimsthal)
12 Tore in 21 Spielen - Julius Stephan (VfB Gramzow)
11 Tore in 21 Spielen - Quintin Schönherr (SC Victoria 1914 Templin)
11 Tore in 20 Spielen - Ben Jacob (FC Strausberg)
11 Tore in 19 Spielen - Johannes Turner (FSV Rot-Weiß Prenzlau)
11 Tore in 25 Spielen - Michel Seckler (BSV Rot-Weiß Schönow)
11 Tore in 16 Spielen - Roman Schmidt (1. FV Eintracht Wandlitz)
10 Tore in 22 Spielen - Danny Blume (FSV Rot-Weiß Prenzlau)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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Landesklasse West

19 Tore in 20 Spielen - Justin Stahr (SV Grün-Weiß Brieselang)
16 Tore in 22 Spielen - Yannick Hurtig (SV Grün-Weiß Brieselang)
16 Tore in 25 Spielen - Frederik Töpfer (FSV Veritas Wittenberge/Breese)
11 Tore in 15 Spielen - Moritz Göring (FSV Babelsberg 74)
11 Tore in 17 Spielen - Merlin Jan Schmid (VfL Nauen)
11 Tore in 21 Spielen - Fin Frederik Slabon (SV Babelsberg 03 II)
11 Tore in 21 Spielen - Lucas Witschel (FC Borussia Brandenburg)
10 Tore in 19 Spielen - Pierre König (FSV Babelsberg 74)
10 Tore in 18 Spielen - Maciej Lukasz Waskowski (VfL Nauen)
10 Tore in 23 Spielen - Timm-Maximilian Hytrek (SV Grün-Weiß Brieselang)
10 Tore in 21 Spielen - Jeremy Lange (Pritzwalker FHV 03)
9 Tore in 17 Spielen - Jonas Erxleben (FSV Babelsberg 74)
9 Tore in 24 Spielen - Carlos Neubert (SG Michendorf)
9 Tore in 21 Spielen - Max Dietsch (SSV Einheit Perleberg)
8 Tore in 25 Spielen - Oliver Tobias (SG Grün-Weiß Golm)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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Landesklasse Ost

28 Tore in 22 Spielen - Luca Bäcker (Breesener SV Guben Nord)
24 Tore in 25 Spielen - Steven Ewaldt (SG Schulzendorf 1931)
23 Tore in 15 Spielen - Niclas Weddemar (1. FC Frankfurt (Oder) II)
22 Tore in 23 Spielen - Derenik Mayilyan (SV Blau-Weiss Markendorf)
21 Tore in 23 Spielen - Paul Niesler (SV Grün-Weiß Union Bestensee)
21 Tore in 22 Spielen - Gustav Lemke (SV Grün-Weiß Union Bestensee)
18 Tore in 21 Spielen - Jannis Volger (Breesener SV Guben Nord)
18 Tore in 17 Spielen - Fabian Goldhahn (SV Grün-Weiß Großbeeren)
17 Tore in 19 Spielen - Maximilian Hofmann (MTV Wünsdorf 1910)
17 Tore in 21 Spielen - Spartak Doda (MTV Wünsdorf 1910)
16 Tore in 21 Spielen - Vallery Tanyi Enaka (MTV Wünsdorf 1910)
15 Tore in 23 Spielen - Erik Brose (Breesener SV Guben Nord)
13 Tore in 23 Spielen - Lucas Peyler (SV Grün-Weiß Großbeeren)
13 Tore in 17 Spielen - Emilio Köhler (SG Schulzendorf 1931)
13 Tore in 23 Spielen - Bennet Wengler (SG Schulzendorf 1931)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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Landesklasse Süd

23 Tore in 18 Spielen - Stanley Hauptstein (SG Sielow)
22 Tore in 22 Spielen - Niklas Preuß (SG Sielow)
18 Tore in 23 Spielen - Luis Medelnik (VfB Herzberg 68)
17 Tore in 17 Spielen - Dennis Schelske (SV Motor Saspow)
16 Tore in 22 Spielen - Marcio Stroech (SV Großräschen)
15 Tore in 19 Spielen - Eric Chilla (SG Burg)
15 Tore in 16 Spielen - Mohamed Aziz Ben Younes (SG Sielow)
14 Tore in 21 Spielen - Maurice Donath (TSV 1878 Schlieben)
13 Tore in 24 Spielen - Lucas Lehmann (SG Eintracht Peitz)
12 Tore in 24 Spielen - Niklas Kantor (Spremberger SV 1862)
12 Tore in 17 Spielen - Philipp Fiedler (SV Lausitz Forst)
12 Tore in 20 Spielen - Lucas Wienick (VfB Herzberg 68)
11 Tore in 22 Spielen - Louis Konzack (SG Groß Gaglow)
11 Tore in 20 Spielen - Samy Dankhoff (SV Germania Peickwitz)
10 Tore in 18 Spielen - Martin Dahm (SG Sielow)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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