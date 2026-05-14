Landesklasse Nord, West, Ost und Süd: Das sind die Top-Torjäger Hier gibt es einen Überblick auf die Torjägerlisten der Landesklasse Nord, West, Ost und Süd. von red · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Bernd Pflughöft

Den Blick auf die Torschützen in der Landesklasse Nord, West, Ost und Süd gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.

Landesklasse Nord 20 Tore in 22 Spielen - Niclas Winkler (SC Oberhavel Velten)

18 Tore in 23 Spielen - Willi Berg (SG Union 1919 Klosterfelde II)

16 Tore in 21 Spielen - Rafal Gnap (SV Blau-Weiß 90 Gartz)

15 Tore in 21 Spielen - Eric Liepe (1. SV Oberkrämer 11)

14 Tore in 24 Spielen - Robin Gruening (VfB Gramzow)

13 Tore in 22 Spielen - Silvan Küter (FC Strausberg)

13 Tore in 24 Spielen - Florian Redmann (FSV Rot-Weiß Prenzlau)

13 Tore in 17 Spielen - Moritz Fedder (FSV Schorfheide Joachimsthal)

12 Tore in 21 Spielen - Julius Stephan (VfB Gramzow)

11 Tore in 21 Spielen - Quintin Schönherr (SC Victoria 1914 Templin)

11 Tore in 20 Spielen - Ben Jacob (FC Strausberg)

11 Tore in 19 Spielen - Johannes Turner (FSV Rot-Weiß Prenzlau)

11 Tore in 25 Spielen - Michel Seckler (BSV Rot-Weiß Schönow)

11 Tore in 16 Spielen - Roman Schmidt (1. FV Eintracht Wandlitz)

10 Tore in 22 Spielen - Danny Blume (FSV Rot-Weiß Prenzlau) Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.