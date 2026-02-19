 2026-02-17T13:18:05.561Z

Allgemeines

Landesklasse Nord, West, Ost und Süd: Das sind die Top-Torjäger

Hier gibt es einen Überblick auf die Torjägerlisten der Landesklasse Nord, West, Ost und Süd.

von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Anna Richter

Verlinkte Inhalte

LK Süd Brandenburg
LK West Brandenburg
LK Ost Brandenburg
LK Nord Brandenburg
Kolkwitz

Den Blick auf die Torschützen in der Landesklasse Nord, West, Ost und Süd gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.

Landesklasse Nord

13 Tore Rafal Gnap (SV Blau-Weiß 90 Gartz)
11 Tore Eric Liepe (1. SV Oberkrämer 11)
10 Tore Robin Gruening (VfB Gramzow)
10 Tore Michel Seckler (BSV Rot-Weiß Schönow)
10 Tore Niclas Winkler (SC Oberhavel Velten)
9 Tore Willi Berg (SG Union 1919 Klosterfelde II)
9 Tore Silvan Küter (FC Strausberg)
9 Tore Quintin Schönherr (SC Victoria 1914 Templin)
8 Tore Sebastian Temma (FSV Schorfheide Joachimsthal)
7 Tore Florian Redmann (FSV Rot-Weiß Prenzlau)
7 Tore Roman Schmidt (1. FV Eintracht Wandlitz)
6 Tore Danny Blume (FSV Rot-Weiß Prenzlau)
6 Tore Moritz Fedder (FSV Schorfheide Joachimsthal)
6 Tore Ben Jacob (FC Strausberg)
6 Tore Kilian Karpe (FSV Blau-Weiß Wriezen)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

---

Landesklasse West

11 Tore Yannick Hurtig (SV Grün-Weiß Brieselang)
10 Tore Merlin Jan Schmid (VfL Nauen)
9 Tore Fin Frederik Slabon (SV Babelsberg 03 II)
9 Tore Frederik Töpfer (FSV Veritas Wittenberge/Breese)
9 Tore Lucas Witschel (FC Borussia Brandenburg)
8 Tore Moritz Göring (FSV Babelsberg 74)
8 Tore Timm-Maximilian Hytrek (SV Grün-Weiß Brieselang)
7 Tore Julian Schwandt (FC Borussia Brandenburg)
7 Tore Jan Wesoli (Pritzwalker FHV 03)
6 Tore Dominik Bittner (FC Borussia Brandenburg)
6 Tore Pierre König (FSV Babelsberg 74)
6 Tore Julian Lenz (FSV Babelsberg 74)
6 Tore Christopher Michaelis (FK Hansa Wittstock 1919)
6 Tore Carlos Neubert (SG Michendorf)
6 Tore Darijan Silic (SV Babelsberg 03 II)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

---

Landesklasse Ost

18 Tore Luca Bäcker (Breesener SV Guben Nord)
16 Tore Steven Ewaldt (SG Schulzendorf 1931)
15 Tore Fabian Goldhahn (SV Grün-Weiß Großbeeren)
15 Tore Derenik Mayilyan (SV Blau-Weiss Markendorf)
14 Tore Maximilian Hofmann (MTV Wünsdorf 1910)
13 Tore Jannis Volger (Breesener SV Guben Nord)
12 Tore Gustav Lemke (SV Grün-Weiß Union Bestensee)
11 Tore Spartak Doda (MTV Wünsdorf 1910)
11 Tore Paul Niesler (SV Grün-Weiß Union Bestensee)
10 Tore Tom Haack (FSV Union Fürstenwalde II)
10 Tore Erik Huwe (1. FC Frankfurt (Oder) II)
10 Tore Thomas Zupp (FV Blau-Weiß 90 Briesen)
9 Tore Erik Brose (Breesener SV Guben Nord)
9 Tore Rick Drews (1. FC Frankfurt (Oder) II)
9 Tore Ayyubbek Kulbekov (FSV Union Fürstenwalde II)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

---

Landesklasse Süd

14 Tore Niklas Preuß (SG Sielow)
13 Tore Stanley Hauptstein (SG Sielow)
12 Tore Marcio Stroech (SV Großräschen)
10 Tore Luis Medelnik (VfB Herzberg 68)
9 Tore Mohamed Aziz Ben Younes (SG Sielow)
9 Tore Louis Konzack (SG Groß Gaglow)
9 Tore Lucas Lehmann (SG Eintracht Peitz)
9 Tore Lucas Wienick (VfB Herzberg 68)
8 Tore Maurice Donath (TSV 1878 Schlieben)
8 Tore Nick Ullrich (SV Großräschen)
7 Tore Samy Dankhoff (SV Germania Peickwitz)
7 Tore Dennis Schelske (SV Motor Saspow)
6 Tore Clemens Amsel (SV Germania Peickwitz)
6 Tore Eric Chilla (SG Burg)
6 Tore Robert Dehne (TSV 1878 Schlieben)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________