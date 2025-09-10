Landesklasse Nord, West, Ost und Süd: Das sind die Top-Torjäger

Landesklasse Nord

Rafal Gnap (SV Blau-Weiß 90 Gartz) 5 Tore

Robin Gruening (VfB Gramzow) 4 Tore

Silvan Küter (FC Strausberg) 3 Tore

Eric Liepe (1. SV Oberkrämer 11) 3 Tore

Tobias Lindner (TuS 1896 Sachsenhausen II) 3 Tore

Quintin Schönherr (SC Victoria 1914 Templin) 3 Tore

Erik Beutke (TuS 1896 Sachsenhausen II) 2 Tore

Niklas Gebhardt (BSV Rot-Weiß Schönow) 2 Tore

Kai Hansche (VfB Gramzow) 2 Tore

Roman Schmidt (1. FV Eintracht Wandlitz) 2 Tore

---

Landesklasse West

Jan Kibbieß (SV Blau-Gelb Falkensee) 4 Tore

Martin Rebesky (SV Empor Schenkenberg 1928) 4 Tore

Christian Czeponik (VfL Nauen) 3 Tore

Paul Telschow (Pritzwalker FHV 03) 2 Tore

Mirco Viehbak (SV Blau-Gelb Falkensee) 2 Tore

Lucas Witschel (FC Borussia Brandenburg) 2 Tore

---

Landesklasse Ost

Leon Bialek (1. FC Frankfurt (Oder) II) 5 Tore

Vallery Tanyi Enaka (MTV Wünsdorf 1910) 4 Tore

Fabian Goldhahn (SV Grün-Weiß Großbeeren) 4 Tore

Luca Bäcker (Breesener SV Guben Nord) 3 Tore

Marcel Blume (SV Blau-Weiß Dahlewitz) 3 Tore

Alpha Jallow (SV Blau-Weiss Markendorf) 3 Tore

Emilio Köhler (SG Schulzendorf 1931) 3 Tore

Gustav Lemke (SV Grün-Weiß Union Bestensee) 3 Tore

Christian Mlynarczyk (FSV Union Fürstenwalde II) 3 Tore

Jonas Noske (FV Blau-Weiß 90 Briesen) 3 Tore

Bennet Wengler (SG Schulzendorf 1931) 3 Tore

Ole Achtenberg (SV Blau-Weiss Markendorf) 2 Tore

Nico Crusius (SV Germania 90 Schöneiche II) 2 Tore

Steven Ewaldt (SG Schulzendorf 1931) 2 Tore

Tobias Fiebig (1. FC Frankfurt (Oder) II) 2 Tore

Daniel Friedrich (FSV Dynamo Eisenhüttenstadt) 2 Tore

Max Gründemann (FSV Admira 2016) 2 Tore

Maximilian Hofmann (MTV Wünsdorf 1910) 2 Tore

Daniel Kemnitz (FSV Admira 2016) 2 Tore

Luke Kotoll (SV Germania 90 Schöneiche II) 2 Tore

Derenik Mayilyan (SV Blau-Weiss Markendorf) 2 Tore

Ivan Mazurenko (FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen) 2 Tore

Paul Niesler (SV Grün-Weiß Union Bestensee) 2 Tore

Justin Rusko (SV Blau-Weiss Markendorf) 2 Tore

Ole Schadly (FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen) 2 Tore

Giulian Strauß (SV Blau-Weiß Dahlewitz) 2 Tore

Niclas Weddemar (1. FC Frankfurt (Oder) II) 2 Tore

Ralph Zimmermann (FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen) 2 Tore

Thomas Zupp (FV Blau-Weiß 90 Briesen) 2 Tore

---

Landesklasse Süd

Lucas Lehmann (SG Eintracht Peitz) 4 Tore

Lucas Wienick (VfB Herzberg 68) 4 Tore

Niklas Dorbritz (Spremberger SV 1862) 3 Tore

Toni Guttke (TSV 1878 Schlieben) 3 Tore

Stanley Hauptstein (SG Sielow) 3 Tore

Nick Ullrich (SV Großräschen) 3 Tore

Clemens Amsel (SV Germania Peickwitz) 2 Tore

Mohamed Aziz Ben Younes (SG Sielow) 2 Tore

Maurice Donath (TSV 1878 Schlieben) 2 Tore

Marc Fingas (SV Motor Saspow) 2 Tore

Kai Grabowski (Spremberger SV 1862) 2 Tore

Niklas Kantor (Spremberger SV 1862) 2 Tore

Luis Reinhardt (Kolkwitzer SV 1896) 2 Tore

Björn Schneller (SG Groß Gaglow) 2 Tore

Rocco Schwonke (VfB Herzberg 68) 2 Tore

Marcio Stroech (SV Großräschen) 2 Tore

David Wagner (SG Friedersdorf) 2 Tore

Carlos Weichert (SG Eintracht Peitz) 2 Tore

