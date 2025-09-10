 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: Bernd Pflughöft

Landesklasse Nord, West, Ost und Süd: Das sind die Top-Torjäger

Hier gibt es einen Überblick auf die Torjägerlisten der Landesklasse Nord, West, Ost und Süd.

Den Blick auf die Torschützen in der Landesklasse Nord, West, Ost und Süd gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.

Landesklasse Nord

Rafal Gnap (SV Blau-Weiß 90 Gartz) 5 Tore
Robin Gruening (VfB Gramzow) 4 Tore
Silvan Küter (FC Strausberg) 3 Tore
Eric Liepe (1. SV Oberkrämer 11) 3 Tore
Tobias Lindner (TuS 1896 Sachsenhausen II) 3 Tore
Quintin Schönherr (SC Victoria 1914 Templin) 3 Tore
Erik Beutke (TuS 1896 Sachsenhausen II) 2 Tore
Niklas Gebhardt (BSV Rot-Weiß Schönow) 2 Tore
Kai Hansche (VfB Gramzow) 2 Tore
Roman Schmidt (1. FV Eintracht Wandlitz) 2 Tore

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

---

Landesklasse West

Jan Kibbieß (SV Blau-Gelb Falkensee) 4 Tore
Martin Rebesky (SV Empor Schenkenberg 1928) 4 Tore
Christian Czeponik (VfL Nauen) 3 Tore
Paul Telschow (Pritzwalker FHV 03) 2 Tore
Mirco Viehbak (SV Blau-Gelb Falkensee) 2 Tore
Lucas Witschel (FC Borussia Brandenburg) 2 Tore

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

---

Landesklasse Ost

Leon Bialek (1. FC Frankfurt (Oder) II) 5 Tore
Vallery Tanyi Enaka (MTV Wünsdorf 1910) 4 Tore
Fabian Goldhahn (SV Grün-Weiß Großbeeren) 4 Tore
Luca Bäcker (Breesener SV Guben Nord) 3 Tore
Marcel Blume (SV Blau-Weiß Dahlewitz) 3 Tore
Alpha Jallow (SV Blau-Weiss Markendorf) 3 Tore
Emilio Köhler (SG Schulzendorf 1931) 3 Tore
Gustav Lemke (SV Grün-Weiß Union Bestensee) 3 Tore
Christian Mlynarczyk (FSV Union Fürstenwalde II) 3 Tore
Jonas Noske (FV Blau-Weiß 90 Briesen) 3 Tore
Bennet Wengler (SG Schulzendorf 1931) 3 Tore
Ole Achtenberg (SV Blau-Weiss Markendorf) 2 Tore
Nico Crusius (SV Germania 90 Schöneiche II) 2 Tore
Steven Ewaldt (SG Schulzendorf 1931) 2 Tore
Tobias Fiebig (1. FC Frankfurt (Oder) II) 2 Tore
Daniel Friedrich (FSV Dynamo Eisenhüttenstadt) 2 Tore
Max Gründemann (FSV Admira 2016) 2 Tore
Maximilian Hofmann (MTV Wünsdorf 1910) 2 Tore
Daniel Kemnitz (FSV Admira 2016) 2 Tore
Luke Kotoll (SV Germania 90 Schöneiche II) 2 Tore
Derenik Mayilyan (SV Blau-Weiss Markendorf) 2 Tore
Ivan Mazurenko (FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen) 2 Tore
Paul Niesler (SV Grün-Weiß Union Bestensee) 2 Tore
Justin Rusko (SV Blau-Weiss Markendorf) 2 Tore
Ole Schadly (FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen) 2 Tore
Giulian Strauß (SV Blau-Weiß Dahlewitz) 2 Tore
Niclas Weddemar (1. FC Frankfurt (Oder) II) 2 Tore
Ralph Zimmermann (FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen) 2 Tore
Thomas Zupp (FV Blau-Weiß 90 Briesen) 2 Tore

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

---

Landesklasse Süd

Lucas Lehmann (SG Eintracht Peitz) 4 Tore
Lucas Wienick (VfB Herzberg 68) 4 Tore
Niklas Dorbritz (Spremberger SV 1862) 3 Tore
Toni Guttke (TSV 1878 Schlieben) 3 Tore
Stanley Hauptstein (SG Sielow) 3 Tore
Nick Ullrich (SV Großräschen) 3 Tore
Clemens Amsel (SV Germania Peickwitz) 2 Tore
Mohamed Aziz Ben Younes (SG Sielow) 2 Tore
Maurice Donath (TSV 1878 Schlieben) 2 Tore
Marc Fingas (SV Motor Saspow) 2 Tore
Kai Grabowski (Spremberger SV 1862) 2 Tore
Niklas Kantor (Spremberger SV 1862) 2 Tore
Luis Reinhardt (Kolkwitzer SV 1896) 2 Tore
Björn Schneller (SG Groß Gaglow) 2 Tore
Rocco Schwonke (VfB Herzberg 68) 2 Tore
Marcio Stroech (SV Großräschen) 2 Tore
David Wagner (SG Friedersdorf) 2 Tore
Carlos Weichert (SG Eintracht Peitz) 2 Tore

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

