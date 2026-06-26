Landesklasse Nord, West, Ost, Süd: Der vorläufige Spielplan ist online

Der vorläufige Spielplan der Landesklasse Nord, West, Ost und Süd steht fest und ist bei FuPa online.
1. Spieltag
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FSV Schorfheide Joachimsthal - VfB Gramzow
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen II - SC Victoria 1914 Templin
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr BSV Rot-Weiß Schönow - FSV Blau-Weiß Wriezen
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde II - 1. FV Eintracht Wandlitz
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FC Kremmen 1920 - SpG Lunow/Oderberg
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr Birkenwerder BC 1908 - SV Blau-Weiß 90 Gartz
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr 1. SV Oberkrämer 11 - SV Germania 90 Schöneiche II
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Prenzlau - SC Oberhavel Velten
2. Spieltag
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche II - Birkenwerder BC 1908
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß 90 Gartz - FC Kremmen 1920
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SpG Lunow/Oderberg - SG Union 1919 Klosterfelde II
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr 1. FV Eintracht Wandlitz - BSV Rot-Weiß Schönow
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr FSV Blau-Weiß Wriezen - TuS 1896 Sachsenhausen II
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SC Victoria 1914 Templin - FSV Rot-Weiß Prenzlau
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SC Oberhavel Velten - FSV Schorfheide Joachimsthal
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr VfB Gramzow - 1. SV Oberkrämer 11
Hier geht es zum kompletten Spielplan.
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1. Spieltag
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SG Grün-Weiß Golm - SG Saarmund
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SV Germania 90 Berge - TSV Chemie Premnitz
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr Pritzwalker FHV 03 - SV Empor Schenkenberg 1928
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SSV Einheit Perleberg - FSV Veritas Wittenberge/Breese
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SV Blau-Gelb Falkensee - Pankower SV Rot-Weiß 1921
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FC Borussia Brandenburg - VfL Nauen
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr TSV Wustrau - SV Grün-Weiß Brieselang
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SG Michendorf - SV Babelsberg 03 II
2. Spieltag
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang - FC Borussia Brandenburg
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr VfL Nauen - SV Blau-Gelb Falkensee
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr Pankower SV Rot-Weiß 1921 - SSV Einheit Perleberg
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr FSV Veritas Wittenberge/Breese - Pritzwalker FHV 03
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Empor Schenkenberg 1928 - SV Germania 90 Berge
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr TSV Chemie Premnitz - SG Michendorf
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Babelsberg 03 II - SG Grün-Weiß Golm
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SG Saarmund - TSV Wustrau
3. Spieltag
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SG Grün-Weiß Golm - TSV Wustrau
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SV Germania 90 Berge - FSV Veritas Wittenberge/Breese
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr Pritzwalker FHV 03 - Pankower SV Rot-Weiß 1921
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SSV Einheit Perleberg - VfL Nauen
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SV Blau-Gelb Falkensee - SV Grün-Weiß Brieselang
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FC Borussia Brandenburg - SG Saarmund
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SV Babelsberg 03 II - TSV Chemie Premnitz
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SG Michendorf - SV Empor Schenkenberg 1928
4. Spieltag
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang - SSV Einheit Perleberg
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr VfL Nauen - Pritzwalker FHV 03
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr Pankower SV Rot-Weiß 1921 - SV Germania 90 Berge
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr FSV Veritas Wittenberge/Breese - SG Michendorf
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Empor Schenkenberg 1928 - SV Babelsberg 03 II
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr TSV Chemie Premnitz - SG Grün-Weiß Golm
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr TSV Wustrau - FC Borussia Brandenburg
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SG Saarmund - SV Blau-Gelb Falkensee
5. Spieltag
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SG Grün-Weiß Golm - FC Borussia Brandenburg
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SV Germania 90 Berge - VfL Nauen
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr Pritzwalker FHV 03 - SV Grün-Weiß Brieselang
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SSV Einheit Perleberg - SG Saarmund
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SV Blau-Gelb Falkensee - TSV Wustrau
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr TSV Chemie Premnitz - SV Empor Schenkenberg 1928
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SV Babelsberg 03 II - FSV Veritas Wittenberge/Breese
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SG Michendorf - Pankower SV Rot-Weiß 1921
Hier geht es zum kompletten Spielplan.
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1. Spieltag
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FSV Admira 2016 - Breesener SV Guben Nord
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr Storkower SC - SV Grün-Weiß Union Bestensee
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Lübben - SV Grün-Weiß Großbeeren
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II - SV Blau-Weiss Markendorf
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde II - TSG Lübbenau 63
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen - Teltower FV 1913
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr MTV Wünsdorf 1910 - FV Blau-Weiß 90 Briesen
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Dahlewitz - 1. FC Frankfurt (Oder) II
2. Spieltag
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen - FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr Teltower FV 1913 - FSV Union Fürstenwalde II
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr TSG Lübbenau 63 - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Markendorf - SV Grün-Weiß Lübben
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Großbeeren - Storkower SC
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Union Bestensee - SV Blau-Weiß Dahlewitz
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) II - FSV Admira 2016
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr Breesener SV Guben Nord - MTV Wünsdorf 1910
3. Spieltag
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FSV Admira 2016 - MTV Wünsdorf 1910
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr Storkower SC - SV Blau-Weiss Markendorf
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Lübben - TSG Lübbenau 63
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II - Teltower FV 1913
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde II - FV Blau-Weiß 90 Briesen
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen - Breesener SV Guben Nord
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) II - SV Grün-Weiß Union Bestensee
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Dahlewitz - SV Grün-Weiß Großbeeren
4. Spieltag
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr Teltower FV 1913 - SV Grün-Weiß Lübben
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr TSG Lübbenau 63 - Storkower SC
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Markendorf - SV Blau-Weiß Dahlewitz
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Großbeeren - 1. FC Frankfurt (Oder) II
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Union Bestensee - FSV Admira 2016
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr MTV Wünsdorf 1910 - FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr Breesener SV Guben Nord - FSV Union Fürstenwalde II
5. Spieltag
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr FSV Admira 2016 - FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr Storkower SC - Teltower FV 1913
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Lübben - FV Blau-Weiß 90 Briesen
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II - Breesener SV Guben Nord
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde II - MTV Wünsdorf 1910
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Union Bestensee - SV Grün-Weiß Großbeeren
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) II - SV Blau-Weiss Markendorf
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Dahlewitz - TSG Lübbenau 63
Hier geht es zum kompletten Spielplan.
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1. Spieltag
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr TSV 1878 Schlieben - SC Spremberg 1896
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FC Bad Liebenwerda - SV Lausitz Forst
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 - VfB Herzberg 68
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz - SG Burg
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FC Lauchhammer - FSV Rot-Weiß Luckau
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SV Großräschen - SG Friedersdorf
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus - SV Motor Saspow
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 - SG Groß Gaglow
2. Spieltag
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Motor Saspow - SV Großräschen
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SG Friedersdorf - FC Lauchhammer
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Luckau - SG Eintracht Peitz
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SG Burg - Kolkwitzer SV 1896
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr VfB Herzberg 68 - FC Bad Liebenwerda
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Lausitz Forst - Spremberger SV 1862
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SG Groß Gaglow - TSV 1878 Schlieben
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 - FSV Viktoria 1897 Cottbus
3. Spieltag
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr TSV 1878 Schlieben - FSV Viktoria 1897 Cottbus
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FC Bad Liebenwerda - SG Burg
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 - FSV Rot-Weiß Luckau
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz - SG Friedersdorf
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FC Lauchhammer - SV Motor Saspow
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SV Großräschen - SC Spremberg 1896
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SG Groß Gaglow - SV Lausitz Forst
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 - VfB Herzberg 68
4. Spieltag
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Motor Saspow - SG Eintracht Peitz
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SG Friedersdorf - Kolkwitzer SV 1896
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Luckau - FC Bad Liebenwerda
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SG Burg - Spremberger SV 1862
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr VfB Herzberg 68 - SG Groß Gaglow
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Lausitz Forst - TSV 1878 Schlieben
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus - SV Großräschen
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 - FC Lauchhammer
5. Spieltag
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr TSV 1878 Schlieben - SV Großräschen
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr FC Bad Liebenwerda - SG Friedersdorf
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 - SV Motor Saspow
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz - SC Spremberg 1896
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr FC Lauchhammer - FSV Viktoria 1897 Cottbus
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SV Lausitz Forst - VfB Herzberg 68
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SG Groß Gaglow - SG Burg
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 - FSV Rot-Weiß Luckau