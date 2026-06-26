 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Landesklasse Nord, West, Ost, Süd: Der vorläufige Spielplan ist online

Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.

von red · Heute, 00:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Anna Richter

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LK Süd Brandenburg
LK West Brandenburg
LK Ost Brandenburg
LK Nord Brandenburg
Kolkwitz

Der vorläufige Spielplan der Landesklasse Nord, West, Ost und Süd steht fest und ist bei FuPa online.

Landesklasse Nord

1. Spieltag
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FSV Schorfheide Joachimsthal - VfB Gramzow
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen II - SC Victoria 1914 Templin
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr BSV Rot-Weiß Schönow - FSV Blau-Weiß Wriezen
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde II - 1. FV Eintracht Wandlitz
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FC Kremmen 1920 - SpG Lunow/Oderberg
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr Birkenwerder BC 1908 - SV Blau-Weiß 90 Gartz
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr 1. SV Oberkrämer 11 - SV Germania 90 Schöneiche II
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Prenzlau - SC Oberhavel Velten

2. Spieltag
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche II - Birkenwerder BC 1908
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß 90 Gartz - FC Kremmen 1920
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SpG Lunow/Oderberg - SG Union 1919 Klosterfelde II
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr 1. FV Eintracht Wandlitz - BSV Rot-Weiß Schönow
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr FSV Blau-Weiß Wriezen - TuS 1896 Sachsenhausen II
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SC Victoria 1914 Templin - FSV Rot-Weiß Prenzlau
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SC Oberhavel Velten - FSV Schorfheide Joachimsthal
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr VfB Gramzow - 1. SV Oberkrämer 11

3. Spieltag
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FSV Schorfheide Joachimsthal - 1. SV Oberkrämer 11
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen II - 1. FV Eintracht Wandlitz
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr BSV Rot-Weiß Schönow - SpG Lunow/Oderberg
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde II - SV Blau-Weiß 90 Gartz
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FC Kremmen 1920 - SV Germania 90 Schöneiche II
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr Birkenwerder BC 1908 - VfB Gramzow
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SC Oberhavel Velten - SC Victoria 1914 Templin
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Prenzlau - FSV Blau-Weiß Wriezen

4. Spieltag
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche II - SG Union 1919 Klosterfelde II
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß 90 Gartz - BSV Rot-Weiß Schönow
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SpG Lunow/Oderberg - TuS 1896 Sachsenhausen II
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr 1. FV Eintracht Wandlitz - FSV Rot-Weiß Prenzlau
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr FSV Blau-Weiß Wriezen - SC Oberhavel Velten
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SC Victoria 1914 Templin - FSV Schorfheide Joachimsthal
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr 1. SV Oberkrämer 11 - Birkenwerder BC 1908
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr VfB Gramzow - FC Kremmen 1920

5. Spieltag
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr FSV Schorfheide Joachimsthal - Birkenwerder BC 1908
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen II - SV Blau-Weiß 90 Gartz
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr BSV Rot-Weiß Schönow - SV Germania 90 Schöneiche II
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde II - VfB Gramzow
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr FC Kremmen 1920 - 1. SV Oberkrämer 11
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SC Victoria 1914 Templin - FSV Blau-Weiß Wriezen
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SC Oberhavel Velten - 1. FV Eintracht Wandlitz
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Prenzlau - SpG Lunow/Oderberg

Hier geht es zum kompletten Spielplan.

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Landesklasse West

1. Spieltag
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SG Grün-Weiß Golm - SG Saarmund
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SV Germania 90 Berge - TSV Chemie Premnitz
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr Pritzwalker FHV 03 - SV Empor Schenkenberg 1928
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SSV Einheit Perleberg - FSV Veritas Wittenberge/Breese
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SV Blau-Gelb Falkensee - Pankower SV Rot-Weiß 1921
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FC Borussia Brandenburg - VfL Nauen
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr TSV Wustrau - SV Grün-Weiß Brieselang
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SG Michendorf - SV Babelsberg 03 II

2. Spieltag
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang - FC Borussia Brandenburg
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr VfL Nauen - SV Blau-Gelb Falkensee
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr Pankower SV Rot-Weiß 1921 - SSV Einheit Perleberg
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr FSV Veritas Wittenberge/Breese - Pritzwalker FHV 03
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Empor Schenkenberg 1928 - SV Germania 90 Berge
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr TSV Chemie Premnitz - SG Michendorf
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Babelsberg 03 II - SG Grün-Weiß Golm
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SG Saarmund - TSV Wustrau

3. Spieltag
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SG Grün-Weiß Golm - TSV Wustrau
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SV Germania 90 Berge - FSV Veritas Wittenberge/Breese
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr Pritzwalker FHV 03 - Pankower SV Rot-Weiß 1921
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SSV Einheit Perleberg - VfL Nauen
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SV Blau-Gelb Falkensee - SV Grün-Weiß Brieselang
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FC Borussia Brandenburg - SG Saarmund
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SV Babelsberg 03 II - TSV Chemie Premnitz
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SG Michendorf - SV Empor Schenkenberg 1928

4. Spieltag
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang - SSV Einheit Perleberg
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr VfL Nauen - Pritzwalker FHV 03
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr Pankower SV Rot-Weiß 1921 - SV Germania 90 Berge
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr FSV Veritas Wittenberge/Breese - SG Michendorf
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Empor Schenkenberg 1928 - SV Babelsberg 03 II
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr TSV Chemie Premnitz - SG Grün-Weiß Golm
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr TSV Wustrau - FC Borussia Brandenburg
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SG Saarmund - SV Blau-Gelb Falkensee

5. Spieltag
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SG Grün-Weiß Golm - FC Borussia Brandenburg
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SV Germania 90 Berge - VfL Nauen
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr Pritzwalker FHV 03 - SV Grün-Weiß Brieselang
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SSV Einheit Perleberg - SG Saarmund
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SV Blau-Gelb Falkensee - TSV Wustrau
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr TSV Chemie Premnitz - SV Empor Schenkenberg 1928
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SV Babelsberg 03 II - FSV Veritas Wittenberge/Breese
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SG Michendorf - Pankower SV Rot-Weiß 1921

Hier geht es zum kompletten Spielplan.

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Landesklasse Ost

1. Spieltag
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FSV Admira 2016 - Breesener SV Guben Nord
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr Storkower SC - SV Grün-Weiß Union Bestensee
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Lübben - SV Grün-Weiß Großbeeren
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II - SV Blau-Weiss Markendorf
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde II - TSG Lübbenau 63
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen - Teltower FV 1913
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr MTV Wünsdorf 1910 - FV Blau-Weiß 90 Briesen
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Dahlewitz - 1. FC Frankfurt (Oder) II

2. Spieltag
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen - FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr Teltower FV 1913 - FSV Union Fürstenwalde II
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr TSG Lübbenau 63 - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Markendorf - SV Grün-Weiß Lübben
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Großbeeren - Storkower SC
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Union Bestensee - SV Blau-Weiß Dahlewitz
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) II - FSV Admira 2016
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr Breesener SV Guben Nord - MTV Wünsdorf 1910

3. Spieltag
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FSV Admira 2016 - MTV Wünsdorf 1910
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr Storkower SC - SV Blau-Weiss Markendorf
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Lübben - TSG Lübbenau 63
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II - Teltower FV 1913
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde II - FV Blau-Weiß 90 Briesen
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen - Breesener SV Guben Nord
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) II - SV Grün-Weiß Union Bestensee
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Dahlewitz - SV Grün-Weiß Großbeeren

4. Spieltag
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr Teltower FV 1913 - SV Grün-Weiß Lübben
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr TSG Lübbenau 63 - Storkower SC
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiss Markendorf - SV Blau-Weiß Dahlewitz
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Großbeeren - 1. FC Frankfurt (Oder) II
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Union Bestensee - FSV Admira 2016
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr MTV Wünsdorf 1910 - FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr Breesener SV Guben Nord - FSV Union Fürstenwalde II

5. Spieltag
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr FSV Admira 2016 - FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr Storkower SC - Teltower FV 1913
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Lübben - FV Blau-Weiß 90 Briesen
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II - Breesener SV Guben Nord
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde II - MTV Wünsdorf 1910
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Union Bestensee - SV Grün-Weiß Großbeeren
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) II - SV Blau-Weiss Markendorf
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Dahlewitz - TSG Lübbenau 63

Hier geht es zum kompletten Spielplan.

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Landesklasse Süd

1. Spieltag
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr TSV 1878 Schlieben - SC Spremberg 1896
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FC Bad Liebenwerda - SV Lausitz Forst
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 - VfB Herzberg 68
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz - SG Burg
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FC Lauchhammer - FSV Rot-Weiß Luckau
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SV Großräschen - SG Friedersdorf
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus - SV Motor Saspow
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 - SG Groß Gaglow

2. Spieltag
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Motor Saspow - SV Großräschen
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SG Friedersdorf - FC Lauchhammer
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Luckau - SG Eintracht Peitz
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SG Burg - Kolkwitzer SV 1896
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr VfB Herzberg 68 - FC Bad Liebenwerda
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Lausitz Forst - Spremberger SV 1862
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SG Groß Gaglow - TSV 1878 Schlieben
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 - FSV Viktoria 1897 Cottbus

3. Spieltag
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr TSV 1878 Schlieben - FSV Viktoria 1897 Cottbus
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FC Bad Liebenwerda - SG Burg
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 - FSV Rot-Weiß Luckau
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz - SG Friedersdorf
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FC Lauchhammer - SV Motor Saspow
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SV Großräschen - SC Spremberg 1896
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SG Groß Gaglow - SV Lausitz Forst
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 - VfB Herzberg 68

4. Spieltag
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Motor Saspow - SG Eintracht Peitz
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SG Friedersdorf - Kolkwitzer SV 1896
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Luckau - FC Bad Liebenwerda
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SG Burg - Spremberger SV 1862
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr VfB Herzberg 68 - SG Groß Gaglow
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Lausitz Forst - TSV 1878 Schlieben
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr FSV Viktoria 1897 Cottbus - SV Großräschen
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SC Spremberg 1896 - FC Lauchhammer

5. Spieltag
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr TSV 1878 Schlieben - SV Großräschen
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr FC Bad Liebenwerda - SG Friedersdorf
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 - SV Motor Saspow
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SG Eintracht Peitz - SC Spremberg 1896
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr FC Lauchhammer - FSV Viktoria 1897 Cottbus
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SV Lausitz Forst - VfB Herzberg 68
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SG Groß Gaglow - SG Burg
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr Spremberger SV 1862 - FSV Rot-Weiß Luckau

Hier geht es zum kompletten Spielplan.