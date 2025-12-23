Landesklasse Nord: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Sasa Bozickovic (SpG Lunow/Oderberg)
---
Benito Grulich (SV Blau-Weiß 90 Gartz)
Ian Häberle (FC Strausberg)
Dennis Aerts (BSV Rot-Weiß Schönow)
---
Sebastian Huger (SG Union 1919 Klosterfelde II)
Marian Mecklenburg (SV Blau-Weiß 90 Gartz)
Christoph Schmidt (FSV Rot-Weiß Prenzlau)
Lukas Theel (FSV Rot-Weiß Prenzlau)
---
Robin Gruening (VfB Gramzow)
Willi Berg (SG Union 1919 Klosterfelde II)
Rafal Gnap (SV Blau-Weiß 90 Gartz)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
___________________________________________________________________________