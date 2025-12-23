Landesklasse Nord: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

---

Defensive

Benito Grulich (SV Blau-Weiß 90 Gartz)

Ian Häberle (FC Strausberg)

Dennis Aerts (BSV Rot-Weiß Schönow)

---

Mittelfeld

Sebastian Huger (SG Union 1919 Klosterfelde II)

Marian Mecklenburg (SV Blau-Weiß 90 Gartz)

Christoph Schmidt (FSV Rot-Weiß Prenzlau)

Lukas Theel (FSV Rot-Weiß Prenzlau)

---

Angriff

Robin Gruening (VfB Gramzow)

Willi Berg (SG Union 1919 Klosterfelde II)

Rafal Gnap (SV Blau-Weiß 90 Gartz)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

