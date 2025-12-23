 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Landesklasse Nord: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landesklasse Nord

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Landesklasse Nord

Torhüter

Sasa Bozickovic (SpG Lunow/Oderberg)

---

Defensive

Benito Grulich (SV Blau-Weiß 90 Gartz)

Ian Häberle (FC Strausberg)

Dennis Aerts (BSV Rot-Weiß Schönow)

---

Mittelfeld

Sebastian Huger (SG Union 1919 Klosterfelde II)

Marian Mecklenburg (SV Blau-Weiß 90 Gartz)

Christoph Schmidt (FSV Rot-Weiß Prenzlau)

Lukas Theel (FSV Rot-Weiß Prenzlau)

---

Angriff

Robin Gruening (VfB Gramzow)

Willi Berg (SG Union 1919 Klosterfelde II)

Rafal Gnap (SV Blau-Weiß 90 Gartz)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

Lasse Schetschine