Landesklasse Nord: Die FuPa-Elf der Saison steht fest Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landesklasse Nord von LS · Heute, 12:32 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tom Krompa/FuPa-Grafik

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Landesklasse Nord: Torwart

Sasa Bozickovic (SpG Lunow/Oderberg): Zwölf Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr Benito Grulich (SV Blau-Weiß 90 Gartz): Acht Nominierungen für die Elf der Woche. Julius Zießnitz (1. SV Oberkrämer 11): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche. Ian Häberle (FC Strausberg): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche. Mittelfeld Christoph Schmidt (FSV Rot-Weiß Prenzlau): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche. Marian Mecklenburg (SV Blau-Weiß 90 Gartz): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche. Salim Abderrahmane (SC Oberhavel Velten): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche. Tom Siegert (SC Oberhavel Velten): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche. Sturm Willi Berg (SG Union Klosterfelde II): Neun Nominierungen für die Elf der Woche. Robin Grüning (VfB Gramzow): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche. Ben Jacob (FC Strausberg): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.