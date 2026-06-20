 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Landesklasse Nord: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landesklasse Nord

von LS · Heute, 12:32 Uhr · 0 Leser
– Foto: Tom Krompa/FuPa-Grafik

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Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Landesklasse Nord:

Torwart

Sasa Bozickovic (SpG Lunow/Oderberg): Zwölf Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Benito Grulich (SV Blau-Weiß 90 Gartz): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Julius Zießnitz (1. SV Oberkrämer 11): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Ian Häberle (FC Strausberg): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Christoph Schmidt (FSV Rot-Weiß Prenzlau): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Marian Mecklenburg (SV Blau-Weiß 90 Gartz): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Salim Abderrahmane (SC Oberhavel Velten): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Tom Siegert (SC Oberhavel Velten): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Sturm

Willi Berg (SG Union Klosterfelde II): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Robin Grüning (VfB Gramzow): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Ben Jacob (FC Strausberg): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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