Landesklasse Nord: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Torwart
Sasa Bozickovic (SpG Lunow/Oderberg): Zwölf Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Benito Grulich (SV Blau-Weiß 90 Gartz): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Julius Zießnitz (1. SV Oberkrämer 11): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Ian Häberle (FC Strausberg): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Christoph Schmidt (FSV Rot-Weiß Prenzlau): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Marian Mecklenburg (SV Blau-Weiß 90 Gartz): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Salim Abderrahmane (SC Oberhavel Velten): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Tom Siegert (SC Oberhavel Velten): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Sturm
Willi Berg (SG Union Klosterfelde II): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Robin Grüning (VfB Gramzow): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Ben Jacob (FC Strausberg): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________