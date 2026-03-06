Landesklasse Nord: Der Kampf um die Krone und das nackte Überleben Spannung am 17. Spieltag: Strausberg einsam vorn, dahinter bebt die Liga. von LS · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

In der Landesklasse Nord bricht das nächste Kapitel eines packenden Fußball-Dramas an. Wenn am kommenden 17. Spieltag die Pfeifen der Schiedsrichter ertönen, geht es um weit mehr als nur drei Punkte – es geht um Stolz, Hoffnung und die pure Angst vor dem Abgrund. Während der FC Strausberg mit einer beeindruckenden Dominanz von der Spitze grüßt, klammern sich die Teams im Tabellenkeller verzweifelt an jeden Grashalm. Die Luft brennt, die Emotionen kochen hoch: Hier wird am Samstag Geschichte auf dem Rasen geschrieben.

Der Samstag beginnt mit einem Schicksalsspiel für die Gastgeber. Ahrensfelde II steht mit dem Rücken zur Wand, das Tabellenschlusslicht hat mit nur 8 Punkten aus 15 Spielen kaum noch Luft zum Atmen. Die Schmach des 1:2 aus dem Hinspiel sitzt tief, und nun kommt mit Joachimsthal der Tabellenfünfte, der mit 24 Punkten am oberen Drittel schnuppert. Für Ahrensfelde ist es ein Tanz auf dem Vulkan: Gewinnen sie nicht, rückt die Rettung in weite Ferne. Joachimsthal hingegen will die Scharte des knappen Hinspielsieges auswetzen und tabellarisch weiter klettern.

In Velten trifft das gesicherte Mittelfeld auf den Hunger der Verfolgergruppe. Der SC Oberhavel Velten rangiert mit 19 Punkten auf Platz 8 und brennt darauf, sich für die bittere 1:2-Niederlage aus der Hinrunde zu revanchieren. Doch Oberkrämer reist als Tabellenvierter an. Mit 25 Punkten haben sie das Podium fest im Blick. Es ist ein Duell der Willenskraft: Kann Velten den Favoriten stürzen oder zementiert Oberkrämer seine Ambitionen auf die oberen Ränge?

Die SpG Lunow/Oderberg, derzeit auf einem soliden siebten Platz, empfängt den Birkenwerder BC. Das Hinspiel war eine zähe Angelegenheit, die mit einem torlosen 0:0 endete – ein Ergebnis, das dieses Mal niemandem wirklich hilft. Vor allem für Birkenwerder ist die Lage prekär: Mit 15 Punkten stehen sie auf Rang 13 nur hauchdünn über den Abstiegsrängen. Hier wird um jeden Millimeter gekämpft werden, denn Birkenwerder braucht den Befreiungsschlag, während Lunow/Oderberg den Anschluss nach oben halten will.

Es ist das Top-Spiel des Nachmittags! Der Tabellenzweite Gartz empfängt Wandlitz. Die Erinnerung an das furiose Hinspiel, das Gartz knapp mit 4:3 für sich entscheiden konnte, lässt die Herzen der Fans höherschlagen. Gartz jagt mit 32 Punkten den Spitzenreiter aus Strausberg und darf sich keinen Ausrutscher erlauben. Wandlitz steht mit 24 Punkten auf Rang 6 und will beweisen, dass sie mit den Großen der Liga mithalten können. Ein Spiel voller Leidenschaft und garantiertem Offensivdrang. Morgen, 15:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde II FSV Rot-Weiß Prenzlau RW Prenzlau 15:00 PUSH In Klosterfelde geht es um die nackte Tabellennachbarschaft. Die Hausherren liegen mit 16 Punkten auf Platz 12, während die Gäste aus Prenzlau mit 18 Punkten auf dem neunten Rang rangieren. Das 1:1-Remis im Hinspiel verdeutlichte bereits, wie eng diese beiden Mannschaften beieinanderliegen. In diesem Sechs-Punkte-Spiel geht es darum, wer sich entscheidend vom Tabellenkeller absetzen kann. Ein Unentschieden könnte am Ende für beide zu wenig sein.

Morgen, 15:00 Uhr SC Victoria 1914 Templin SC Templin FC Strausberg Strausberg 15:00 PUSH

David gegen Goliath in Templin. Die Victoria, auf Platz 11 mit 17 Punkten, empfängt den übermächtigen Tabellenführer aus Strausberg. 40 Punkte aus 15 Spielen und ein Torverhältnis von 41:10 sprechen eine deutliche Sprache für den Spitzenreiter. Im Hinspiel gab es für Templin beim 0:3 nichts zu holen. Strausberg marschiert unaufhaltsam Richtung Meisterschaft, doch Templin wird alles in die Waagschale werfen, um den Giganten der Liga vor heimischer Kulisse ins Wanken zu bringen.

In Wriezen herrscht Alarmstufe Rot. Die Blau-Weißen stehen auf dem 14. Platz und haben bereits 15 Punkte auf dem Konto – jeder Patzer könnte den Absturz bedeuten. Ausgerechnet jetzt kommt Schönow, der Tabellendritte, der mit 26 Punkten eine starke Saison spielt. Das Hinspiel endete 4:2 für Schönow. Wriezen muss über sich hinauswachsen, um die Offensivkraft der Gäste zu stoppen, die fest entschlossen sind, ihren Platz auf dem Treppchen zu verteidigen.

Morgen, 15:00 Uhr VfB Gramzow VfB Gramzow TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 II 15:00 PUSH