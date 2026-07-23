Landesklasse: Neues Trainerduo soll Lübben neuen Schwung geben

– Foto: Schneider Torsten

Der SV Grün-Weiß Lübben hat sein neues Trainerteam für die Saison 2026/27 vorgestellt. Cheftrainer Rene Schwarze und Co-Trainer Patrick Nitsch sollen den Abwärtstrend stoppen und gemeinsam mit der Mannschaft den Neustart in der Landesklasse Ost gestalten.

Der SV Grün-Weiß Lübben hat die Weichen für die Saison 2026/27 gestellt. Nun begrüßte der 1. Vorsitzende Christian Leyer das neue Trainerteam der 1. Herren. Künftig übernehmen Rene Schwarze als Cheftrainer und Patrick Nitsch als Co-Trainer die Verantwortung für die Mannschaft in der Landesklasse Ost.

Mit Rene Schwarze verpflichtet der Verein einen 61-jährigen Fußballlehrer mit B+-Lizenz aus Berlin-Köpenick. Der neue Cheftrainer wurde am 21. Juli bereits der Mannschaft und dem Staff vorgestellt.

In seiner Antrittsrede berichtete Schwarze von einer spürbaren Aufbruchstimmung im Verein, die er trotz der vergangenen 18 Monate direkt wahrgenommen habe. Die Gespräche mit den Verantwortlichen seien offen und positiv verlaufen. Mit seinen langjährigen Erfahrungen im Fußball, unter anderem durch seine eigene Fußballschule, seine bisherigen Trainerstationen und seine Kenntnisse aus der Landesklasse Ost, möchte er den Abwärtstrend stoppen. Sein Ziel sei es, gemeinsam ein erfolgreiches Team aufzubauen.

Nach Angaben vom Vereinsvorsitzenden Christian Leyer entschied sich der SV Grün-Weiß Lübben bewusst für eine externe Besetzung des Cheftrainerpostens. Mit dem Wechsel beginnen für den Kader die Voraussetzungen unter dem neuen Trainerteam bei null.

Kurze Vorbereitung als Herausforderung

Für Rene Schwarze steht zunächst die kurze Vorbereitungszeit im Fokus. Der neue Cheftrainer will die Mannschaft möglichst schnell kennenlernen und anschließend gemeinsam mit seinem Trainerteam ein zur Mannschaft passendes Spielsystem erarbeiten. „Um am Ende erfolgreich da zu stehen, müssen alle mitziehen", betont Schwarz in der Pressemitteilung des Vereins.

Nitsch setzt auf Einsatz und Entwicklung

Auch Patrick Nitsch blickt mit Zuversicht auf die kommende Saison. Der Co-Trainer hofft auf eine wieder stärkere Beteiligung bei Training und Spielen sowie auf eine intensive Vorbereitung.

„Für die neue Saison wünsche ich mir, dass beim Training und an den Spieltagen wir wieder eine starke Beteiligung haben und in der Vorbereitung ordentlich durchziehen“. Die Qualität des Teams sieht Nitsch positiv: „Das junge Team hat Potential“, fügte er hinzu „und ist sowohl menschlich als auch fußballerisch eine gute Mannschaft“, sagt der Co-Trainer in der Pressemitteilung des Vereins.

Für Nitsch ist es die zweite Tätigkeit als Co-Trainer im Herrenbereich. Bereits in den Spielzeiten 2019/20 bis 2021/22 gehörte er dem Trainerteam von Vragel da Silva an. Nach Angaben des Vereins freut er sich auf den Austausch und die Zusammenarbeit mit Rene Schwarze sowie auf die anstehenden Aufgaben im Trainerteam und mit der Mannschaft.