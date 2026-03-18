Landesklasse-Kellerkind tauscht den Trainer aus: "Neue Energie"

Ex-Kapitän Nils Wendel (r.) übernimmt den SV Einheit Bernburg als Trainer. – Foto: Sportfotografie Brückner

Erst neun Punkte hat der SV Einheit Bernburg in der Landesklasse 3 auf dem Konto. Die Torbilanz geht auf beiden Seiten in die Extreme: Mit lediglich neun Treffern stellen sie den schwächsten Angriff, mit schon 52 Gegentoren die zweitschlechteste Defensive. Und doch ist das rettende Ufer nur zwei Zähler entfernt. Für den Endspurt der Saison setzt das Landesklasse-Kellerkind ein neuen Impuls von draußen.

"Manchmal bringt der Sport Entscheidungen mit sich, die nicht leichtfallen. Aus vereinsinternen Gründen haben wir uns dazu entschlossen, die Zusammenarbeit mit unserem bisherigen Trainer zu beenden", teilte der Landesklasse-Vertreter die Trennung von Marcel Lehmann mit. Zum FuPa-Profil:

Unter der Regie des 37-Jährigen war im Sommer 2023 die ersehnte Rückkehr auf Landesebene gelungen. Mit einem sensationellen sechsten Platz im ersten und dem zwölften Rang im zweiten Jahr gelang jeweils der Klassenerhalt. Dieser ist nun gefährdet. Man danke Lehmann "von Herzen für seinen Einsatz, seine Leidenschaft und die Zeit, die er in unseren Verein investiert hat" und wünsche "ihm für seinen weiteren Weg nur das Beste", schrieben die Bernburger.

Ex-Kapitän übernimmt SV Einheit Bernburg als Trainer

Der Nachfolger an der Seitenlinie ist ein alter Bekannter. Nils Wendel, der beim Landesklasse-Aufstieg 2023 selbst auf dem Platz gestanden und später auch die Kapitänsbinde getragen hatte, kehrt als Coach zu Einheit zurück. "Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zukunft, neue Energie und viele weitere Momente auf und neben dem Platz", hieß es zur Vorstellung des 31-Jährigen. Zum FuPa-Profil: