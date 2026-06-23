 2026-06-23T10:23:26.695Z

Allgemeines

Landesklasse IV: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landesklasse IV Mecklenburg-Vorpommern

von ts · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Eichholz/FuPa-Grafik

Verlinkte Inhalte

Landesklasse IV MV
SV BW Polz
Stralendorf
FC Schönberg II
Boizenburg

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Landesklasse IV

Torhüter

Christian Held (VfB Goldenstädt 1992): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Christian Tügel (Hagenower SV): Zwei Nominierungen für die Elf der Woche.

Jan-Christoph Israel (VfB Goldenstädt 1992): Zwei Nominierungen für die Elf der Woche.
Felix Junker (SG Groß Stieten): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Alexander Dahl (VfB Goldenstädt 1992): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.

Patrick Boy-Preußner (SV Stralendorf): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.

Hannes Holst (SG Carlow): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Jakob Ewert (VfB Goldenstädt 1992): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Tim Anders (SV Fortschritt Neustadt-Glewe): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Max Wegendorf (VfB Goldenstädt 1992): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Pierre Nill (VfB Goldenstädt 1992): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________