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Landesklasse IV: Die FuPa-Elf der Saison steht fest
Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landesklasse IV Mecklenburg-Vorpommern
Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Das ist die Elf der Saison der Landesklasse IV
Torhüter
Christian Held (VfB Goldenstädt 1992): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Christian Tügel (Hagenower SV): Zwei Nominierungen für die Elf der Woche.
Jan-Christoph Israel (VfB Goldenstädt 1992): Zwei Nominierungen für die Elf der Woche.
Felix Junker (SG Groß Stieten): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Alexander Dahl (VfB Goldenstädt 1992): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.
Patrick Boy-Preußner (SV Stralendorf): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Hannes Holst (SG Carlow): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Jakob Ewert (VfB Goldenstädt 1992): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Angriff
Tim Anders (SV Fortschritt Neustadt-Glewe): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Max Wegendorf (VfB Goldenstädt 1992): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Pierre Nill (VfB Goldenstädt 1992): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.