Landesklasse: FSV Babelsberg 74 reist als Spitzenreiter nach Pankow

Die Landesklasse West geht in ihren 7. Spieltag, und die Ausgangslage verspricht Hochspannung. Der FSV Babelsberg 74 reist als Spitzenreiter nach Pankow, während Verfolger Nauen zu Hause auf Falkensee trifft. Auch in der unteren Tabellenhälfte stehen richtungsweisende Duelle bevor.

Zum Auftakt des Spieltags empfängt am heutigen Donnerstagabend die Reserve des SV Babelsberg 03 den formstarken SV Grün-Weiß Brieselang. Die Gastgeber wollen nach sechs Punkten aus sechs Spielen den Anschluss ans Mittelfeld herstellen, während Brieselang mit elf Punkten auf Platz vier eine starke Serie hingelegt hat. Besonders das jüngste 4:0 in Pritzwalk hat Selbstvertrauen gegeben – Justin Stahr traf doppelt, Yannick Hurtig und Fatih Güllü legten nach. Für Babelsberg II wird es eine echte Bewährungsprobe gegen eine stabile Brieselanger Mannschaft. ---

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr SSV Einheit Perleberg Perleberg SG Michendorf Michendorf 14:00

In Perleberg kommt es zum Kellerduell zwischen dem SSV Einheit und der SG Michendorf. Beide Teams konnten zuletzt wichtige Erfahrungen sammeln: Perleberg gewann in Premnitz durch den verwandelten Foulelfmeter von Martin Behrend in der 69. Minute mit 1:0, musste jedoch in der Schlussphase den Platzverweis von Pepe Drzymalski hinnehmen. Michendorf verlor dagegen in Brandenburg mit 0:2, Florian Otto in der 54. Minute traf und es gab ein unglückliches Eigentor von Carlos Neubert in der 87. Minute. Während Michendorf dringend Punkte im Abstiegskampf braucht, will Perleberg mit einem weiteren Sieg den Kontakt zum Mittelfeld herstellen. ---

Der VfL Nauen steht nach sechs Spielen ungeschlagen auf Platz zwei und will gegen den Absteiger aus Falkensee weiter Druck auf Spitzenreiter FSV Babelsberg 74 ausüben. Die Gäste kommen mit einer 1:2-Heimniederlage im Gepäck: Simon Anderson brachte Falkensee in der 22. Minute in Führung, doch Marvin John Jakobczyk glich neun Minuten später aus, ehe Jonas Erxleben in der 60. Minute das Spiel drehte. Zudem sah Nino Belz die Rote Karte. Für Falkensee steht Wiedergutmachung an, Nauen hingegen will seine beeindruckende Serie von fünf Siegen und einem Remis fortsetzen. ---

Das Duell zwischen Aufsteiger Pankower SV Rot-Weiß und Spitzenreiter FSV Babelsberg 74 zählt zu den Highlights des Spieltags. Pankow gewann zuletzt mit 2:1 in Saarmund: Justin Schröter traf in der 29. Minute, Max Wilhelm Brücker legte in der 42. Minute nach, ehe Marc Martini in der 74. Minute verkürzte. Babelsberg drehte sein letztes Spiel in Falkensee nach Rückstand und siegte mit 2:1 – Marvin John Jakobczyk traf in der 31. Minute, Jonas Erxleben in der 60. Minute zum Sieg. Spannung ist garantiert. ---

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr FK Hansa Wittstock 1919 Wittstock SV Empor Schenkenberg 1928 Schenkenberg 15:00

In Wittstock trifft der FK Hansa auf den Tabellensechsten aus Schenkenberg. Die Gastgeber sorgten zuletzt mit einem 4:1-Auswärtserfolg in Golm für Aufsehen: Ranvir Singh traf in der 19. Minute, Jarno Struck verwandelte nur eine Minute später einen Foulelfmeter, Nick Matuschak erhöhte in der 44. Minute, ehe er in der Nachspielzeit auch den Schlusspunkt setzte. Dazwischen traf Conrad Mantei in der 59. Minute für Golm. Schenkenberg kam beim 1:1 in Wittenberge zu einem Punktgewinn – Arnold Kevin Dieffi Tezeuda erzielte in der 38. Minute die Führung, Frederik Töpfer glich in der 64. Minute aus. Ein Duell zweier Teams mit Rückenwind. ---

Die SG Grün-Weiß Golm will nach der klaren 1:4-Heimniederlage gegen Wittstock Wiedergutmachung betreiben. Nach Treffern von Ranvir Singh (19.), Jarno Struck (20., Foulelfmeter) und Nick Matuschak (44.) lag Golm früh zurück, lediglich Conrad Mantei konnte in der 59. Minute verkürzen, ehe Matuschak in der Nachspielzeit erneut traf. Der Pritzwalker FHV 03 reist nach der 0:4-Heimniederlage gegen Brieselang ebenfalls mit Enttäuschung an. Justin Stahr (27. und 75.), Yannick Hurtig (60.) und Fatih Güllü (83.) sorgten für klare Verhältnisse. Beide Mannschaften wollen die Negativerlebnisse abschütteln und wieder in die Spur finden. ---

Für den TSV Chemie Premnitz steht nach dem späten 0:1 gegen Perleberg Wiedergutmachung auf dem Programm. Martin Behrend traf für die Gäste per Elfmeter in der 69. Minute, bevor zwei Rote Karten in der Schlussphase für Aufregung sorgten – zunächst gegen Pepe Drzymalski (83.) und dann gegen Jannis Morgenroth (90.). Der FSV Veritas Wittenberge/Breese reist mit einem 1:1 gegen Schenkenberg an. Arnold Kevin Dieffi Tezeuda brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung, Frederik Töpfer erzielte in der 64. Minute den Ausgleich. Premnitz will punkten, Veritas möchte in Reichweite der Spitzengruppe bleiben. ---

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr SG Saarmund Saarmund FC Borussia Brandenburg Borussia Bra 15:00