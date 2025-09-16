Landesklasse-Duell inklusive: Das Achtelfinale in Anhalt-Bitterfeld

+ 65 weitere

+ 65 weitere

Am Dienstagvormittag hat der Kreisfachverband Anhalt-Bitterfeld die Achtelfinal-Auslosung seiner beiden Kreispokal-Wettbewerbe vorgenommen. Diese ergab spannende Partien - und unter anderem ein Landesklasse-Duell.

So trifft der Dessauer SV 97, letzter Kreispokalsieger des Bereiches Anhalt, im Achtelfinale des RAN1-RBW-Pokals auf den Landesklasse-Kontrahenten FC Stahl Aken. Der SV Friedersdorf, dreifach in Folge Titelträger in Anhalt-Bitterfeld, muss die Reise zum Kreisoberliga-Spitzenteam FSV Löberitz antreten. Es ist die Wiederauflage des diesjährigen Endspiels.

Im Reservepokal, den die Zweitvertretungen und Spielgemeinschaften unter sich ausspielen, wurde am Dienstag noch aufgeteilt in die Bereiche Nord und Süd gelost. Ausstehend ist noch das Duell zwischen der FSG ESV Lok/Blau-Weiß Dessau und der SG Jeber-Bergfrieden/Serno. Der Sieger dieser Partie gastiert im Achtelfinale bei der SG Empor Waldersee II.

Reservepokal Anhalt-Bitterfeld

SV Germania Roßlau - Dessauer SV 97 II

SG Empor Waldersee II - Sieger FSG ESV Lok/Blau-Weiß vs. SG Jeber-Bergfrieden/Serno

TSV Rot-Weiß Zerbst II - SG Reppichau II

FSG Elbe-Fläming - SpG Trinum/Kleinpaschleben

FC Eintracht Köthen II - SG Union Sandersdorf II

CFC Germania II - SG Rot-Weiß Thalheim II

SpG Salzfurtkapelle/Löberitz II - Zörbiger FC II

SG Blau-Weiß Quellendorf II - SV Blau-Weiß Schortewitz II

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden