– Foto: Thomas Schlotte
Landesklasse-Duell inklusive: Das Achtelfinale in Anhalt-Bitterfeld
RAN1-RBW-Pokal +++ In der nächsten Runde kommt es auch zur Wiederauflage des Endspiels
Am Dienstagvormittag hat der Kreisfachverband Anhalt-Bitterfeld die Achtelfinal-Auslosung seiner beiden Kreispokal-Wettbewerbe vorgenommen. Diese ergab spannende Partien - und unter anderem ein Landesklasse-Duell.
So trifft der Dessauer SV 97, letzter Kreispokalsieger des Bereiches Anhalt, im Achtelfinale des RAN1-RBW-Pokals auf den Landesklasse-Kontrahenten FC Stahl Aken. Der SV Friedersdorf, dreifach in Folge Titelträger in Anhalt-Bitterfeld, muss die Reise zum Kreisoberliga-Spitzenteam FSV Löberitz antreten. Es ist die Wiederauflage des diesjährigen Endspiels.
RAN1-RBW-Pokal
TSV Mosigkau - Zörbiger FC
FSV Löberitz - SV Friedersdorf
ESV Petersroda - TuS Kochstedt
SV Roitzsch - FC Eintracht Köthen
Dessauer SV 97 - FC Stahl Aken
FV Merzien - SG Empor Waldersee
1.FFV Rodleben - HSV Gröbern
SG Ramsin - SV Pouch-Rösa
Im Reservepokal, den die Zweitvertretungen und Spielgemeinschaften unter sich ausspielen, wurde am Dienstag noch aufgeteilt in die Bereiche Nord und Süd gelost. Ausstehend ist noch das Duell zwischen der FSG ESV Lok/Blau-Weiß Dessau und der SG Jeber-Bergfrieden/Serno. Der Sieger dieser Partie gastiert im Achtelfinale bei der SG Empor Waldersee II.
Reservepokal Anhalt-Bitterfeld
SV Germania Roßlau - Dessauer SV 97 II
SG Empor Waldersee II - Sieger FSG ESV Lok/Blau-Weiß vs. SG Jeber-Bergfrieden/Serno
TSV Rot-Weiß Zerbst II - SG Reppichau II
FSG Elbe-Fläming - SpG Trinum/Kleinpaschleben
FC Eintracht Köthen II - SG Union Sandersdorf II
CFC Germania II - SG Rot-Weiß Thalheim II
SpG Salzfurtkapelle/Löberitz II - Zörbiger FC II
SG Blau-Weiß Quellendorf II - SV Blau-Weiß Schortewitz II