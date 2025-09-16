 2025-09-16T08:29:04.993Z

Allgemeines
Landesklasse-Duell inklusive: Das Achtelfinale in Anhalt-Bitterfeld

RAN1-RBW-Pokal +++ In der nächsten Runde kommt es auch zur Wiederauflage des Endspiels

Am Dienstagvormittag hat der Kreisfachverband Anhalt-Bitterfeld die Achtelfinal-Auslosung seiner beiden Kreispokal-Wettbewerbe vorgenommen. Diese ergab spannende Partien - und unter anderem ein Landesklasse-Duell.

So trifft der Dessauer SV 97, letzter Kreispokalsieger des Bereiches Anhalt, im Achtelfinale des RAN1-RBW-Pokals auf den Landesklasse-Kontrahenten FC Stahl Aken. Der SV Friedersdorf, dreifach in Folge Titelträger in Anhalt-Bitterfeld, muss die Reise zum Kreisoberliga-Spitzenteam FSV Löberitz antreten. Es ist die Wiederauflage des diesjährigen Endspiels.

RAN1-RBW-Pokal

  • TSV Mosigkau - Zörbiger FC
  • FSV Löberitz - SV Friedersdorf
  • ESV Petersroda - TuS Kochstedt
  • SV Roitzsch - FC Eintracht Köthen
  • Dessauer SV 97 - FC Stahl Aken
  • FV Merzien - SG Empor Waldersee
  • 1.FFV Rodleben - HSV Gröbern
  • SG Ramsin - SV Pouch-Rösa

Im Reservepokal, den die Zweitvertretungen und Spielgemeinschaften unter sich ausspielen, wurde am Dienstag noch aufgeteilt in die Bereiche Nord und Süd gelost. Ausstehend ist noch das Duell zwischen der FSG ESV Lok/Blau-Weiß Dessau und der SG Jeber-Bergfrieden/Serno. Der Sieger dieser Partie gastiert im Achtelfinale bei der SG Empor Waldersee II.

Reservepokal Anhalt-Bitterfeld

  • SV Germania Roßlau - Dessauer SV 97 II
  • SG Empor Waldersee II - Sieger FSG ESV Lok/Blau-Weiß vs. SG Jeber-Bergfrieden/Serno
  • TSV Rot-Weiß Zerbst II - SG Reppichau II
  • FSG Elbe-Fläming - SpG Trinum/Kleinpaschleben
  • FC Eintracht Köthen II - SG Union Sandersdorf II
  • CFC Germania II - SG Rot-Weiß Thalheim II
  • SpG Salzfurtkapelle/Löberitz II - Zörbiger FC II
  • SG Blau-Weiß Quellendorf II - SV Blau-Weiß Schortewitz II

