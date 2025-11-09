Landesklasse-Derby noch vor der Halbzeit abgebrochen Landesklasse 1 +++ Das Duell zwischen dem Kreveser SV und dem Rossauer SV endet vorzeitig Verlinkte Inhalte Landesklasse 1 SA Kreveser SV Rossauer SV

Das Derby zwischen dem Kreveser SV und dem Rossauer SV in der Landesklasse 1 sorgt in der Altmark für gewöhnlich immer für ein kleines Fußballfest. Am Sonnabend allerdings fand das Duell der Nachbarorte ein vorzeitiges Ende.

Eine halbe Stunde war gespielt, als Gästekeeper Markus Benecke bei einem Klärungsversuch schwer mit einem gegnerischen Spieler zusammengerasselt war. Unmittelbar danach erzielte Thiemo Bittner die Führung für den Gastgeber. Doch das sollte eine Randnotiz bleiben. Denn Benecke verletzte sich in jener Szene schwerer. Berichten der Gäste zufolge war der 20-jährige Keeper sogar kurzzeitig bewusstlos. Ein Krankenwagen fuhr in Krevese vor und behandelte den Verletzten, die Partie wurde in der Folge nicht mehr fortgesetzt.