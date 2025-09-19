Landesklasse-Coach tritt zurück: "Sicherlich ein schlechter Zeitpunkt"

Seit Sommer 2020 stand René Angerer beim TuS 1860 Magdeburg-Neustadt an der Seitenlinie. Erst im Sommer gewann der 49-Jährige mit dem Landesklasse-Vertreter den Stadtpokal. In dieser Woche nun trennten sich überraschend die Wege. Schon am Mittwochabend bei der 1:3-Niederlage in Niederndodeleben war Angerer nicht mehr dabei.

"Meine Entscheidung hat überhaupt nichts mit der Mannschaft oder den aktuellen Ergebnissen zu tun", betont Angerer und ergänzt: "Ich weiß auch, es ist sicherlich ein schlechter Zeitpunkt." Zu den Hintergründen seines Rücktritts geht der B-Lizenz-Inhaber nicht ins Detail. Dies seien "innerpolitische Themen" gewesen, sagt er und verrät nur so viel: "Für meine Arbeit brauche ich maximales Vertrauen." Zum FuPa-Profil:

Die Trennung geschehe keinesfalls im Bösen, betont Angerer: "Wir können uns alle in die Augen schauen und ich wünsche der Mannschaft viel Erfolg für die weitere Saison." Mit zwei Punkten aus den ersten vier Partien stehen die Neustädter derzeit auf Rang 14. "Man muss die Ergebnisse allerdings richtig einordnen und sehen, dass wir ein schwieriges Auftaktprogramm hatten", erklärt Angerer: "Ich bin überzeugt, dass die Jungs die Qualität haben."

Interimsmäßig wird Michel Dolke, der bis zum Sommer selbst noch unter Angerer gespielt hatte und nach dem Laufbahn-Ende zum Trainerteam gestoßen war, die Geschicke der Landesklasse-Elf lenken. Wie die langfristige Nachfolge geplant ist? "Die Mannschaft hat sich für eine interne Lösung ausgesprochen", verrät Abteilungsleiter Torsten Schaffranke. Zum FuPa-Profil:

>> Michel Dolke

Er bedauert den Entschluss Angerers. "Für uns kam die Entscheidung sehr überraschend. Wir hatten immer ein gutes Verhältnis und ich war von seiner Arbeit überzeugt. Insbesondere davon, wie er unser Credo verfolgt hat, die Jungs aus unserem eigenen Nachwuchs zu integrieren", so Schaffranke.

Angerer betont zum Abschied: "Verlasse TuS nicht im Bösen"

Dieser Aufgabe wird sich nun ein neuer Coach verschreiben. Und wie geht es für Angerer weiter? "Ich werde mich in diesem Jahr in kein neues Abenteuer mehr stürzen", erklärt er. Perspektivisch sieht sich der 49-Jährige aber wieder an der Seitenlinie - "wenn sich eine interessante Aufgabe findet", betont er. Auch eine Rückkehr an die Zielitzer Straße, dort wo Angerer schon selbst als Spieler aufgelaufen war, könnte er sich in Zukunft vorstellen: "Ich verlasse TuS nach den fünf Jahren nicht im Bösen."

