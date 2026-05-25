Landesklasse Brandenburg: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Bei den Vereinen aus den Landesklassen in Brandenburg stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
1. FV Eintracht Wandlitz
Trainer: Christian Schramm
Zugänge: keine
Abgänge: keine
1. SV Oberkrämer 11
Trainer:
Zugänge: Julian Salata (SV BW Hohen Neuendorf III)
Abgänge: keine
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FC Borussia Brandenburg
Trainer: Felix Klepzig
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FK Hansa Wittstock 1919
Trainer: Enrico Schultz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FSV Babelsberg 74
Trainer: Maximilian Tom Krone
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FSV Veritas Wittenberge/Breese
Trainer: Manuel Roeseler
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Pankower SV Rot-Weiß 1921
Trainer: Hannes Krüger, Kevin Blumenthal
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Pritzwalker FHV 03
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Grün-Weiß Golm
Trainer: Norman-Ray Sauer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Michendorf
Trainer: Thomas Welskopf
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Saarmund
Trainer: Christoph Maier
Zugänge: keine
Abgänge: Rene Meinert (SV Grün-Weiß Großbeeren)
SSV Einheit Perleberg
Trainer: Maik Arndt
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Babelsberg 03 II
Trainer: Thomas Schulz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Blau-Gelb Falkensee
Trainer: Felix Rübner
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Empor Schenkenberg 1928
Trainer: Eckart Märzke
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Grün-Weiß Brieselang
Trainer: Christian Nuss, Jörg Riedel
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Chemie Premnitz
Trainer: Christian Freidank
Zugänge: Matti Felix Pollak ()
Abgänge: keine
VfL Nauen
Trainer: Daniel Kraatz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
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FC Bad Liebenwerda
Trainer: Alexander Engelmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FSV Rot-Weiß Luckau
Trainer: Sven Mehlhose
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Kolkwitzer SV 1896
Trainer: Steven Specht
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SC Spremberg 1896
Trainer: Sarah Domann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Burg
Trainer: Frank Gollasch
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Eintracht Peitz
Trainer: Sven Erik Schwella
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Friedersdorf
Trainer: Torsten Kempe
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Groß Gaglow
Trainer: Horst Nothbaum
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Sielow
Trainer: Uwe Kleemann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Spremberger SV 1862
Trainer: Björn Kantor, Jens Bubner, Peter Röder
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Germania Peickwitz
Trainer: Tobias Senf
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Großräschen
Trainer: Sebastian Stroech
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Lausitz Forst
Trainer: Michael Twarroschk, Steffen Dörry
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Motor Saspow
Trainer: Maik Hänel
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV 1878 Schlieben
Trainer: Christopher Krause
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfB Herzberg 68
Trainer: Heiko Zarnetzki
Zugänge: keine
Abgänge: keine
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1. FC Frankfurt (Oder) II
Trainer: Matthias Kreutzer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Breesener SV Guben Nord
Trainer: Carsten Gröger
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FSV Admira 2016
Trainer: Benjamin Herlemann
Zugänge: Carmen Bartels ()
Abgänge: keine
FSV Dynamo Eisenhüttenstadt
Trainer: Sergej Frühauf, Daniel Friedrich
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
Trainer: Daniel Gensigk
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FSV Union Fürstenwalde II
Trainer: David Spillmann, Daniel Tübbecke
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Blau-Weiß 90 Briesen
Trainer: Ronny Pesch
Zugänge: keine
Abgänge: keine
MSV Zossen 07
Trainer: Frank Schütz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
MTV Wünsdorf 1910
Trainer: Marcel Ciecelski
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Schulzendorf 1931
Trainer: Jeffrey Schuffenhauer
Zugänge: keine
Abgänge: Jens von Drehle (SG Lachendorf / Beedenbostel)
SV Blau-Weiß Dahlewitz
Trainer: Benjamin Lehmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Blau-Weiss Markendorf
Trainer: Alexander Bernwald
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Germania 90 Schöneiche II
Trainer: Christian Balles
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Grün-Weiß Großbeeren
Trainer: Patrick Draheim
Zugänge: Rene Meinert (SG Saarmund)
Abgänge: Patrick Draheim (TSV Mariendorf 1897)
SV Grün-Weiß Union Bestensee
Trainer: Thomas Niesler
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Teltower FV 1913
Trainer: Andre Schleicher
Zugänge: keine
Abgänge: keine
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