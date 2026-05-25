Landesklasse Brandenburg: Diese Sommertransfers stehen schon fest

– Foto: Tom Krompa

Bei den Vereinen aus den Landesklassen in Brandenburg stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Birkenwerder BC 1908

Trainer: Sascha Pohl

Zugänge: keine

Abgänge: keine



BSV Rot-Weiß Schönow

Trainer: Florian Gerber

Zugänge: Max Kaiser (VfB Einheit zu Pankow 1893)

Abgänge: keine





FC StrausbergTrainer: Roman SedlakZugänge: Resad Demann (BSV Eintracht Mahlsdorf II), Mirko Wilke (BSV Eintracht Mahlsdorf II)Abgänge: keineFSV Blau-Weiß WriezenTrainer: Matthias SchadeZugänge: keineAbgänge: keineFSV Rot-Weiß PrenzlauTrainer: Christian Rauch, Jörg Scharein, Toni ArndtZugänge: keineAbgänge: keineFSV Schorfheide JoachimsthalTrainer: Andy LindtZugänge: Joey Thierbach ()Abgänge: keineSG SpG Lunow/Oderberg / OderbergTrainer: Matthias KandulaZugänge: keineAbgänge: keineSC Oberhavel VeltenTrainer: Kevin PurrmannZugänge: keineAbgänge: keineSC Victoria 1914 TemplinTrainer: Andy VetterZugänge: keineAbgänge: keineSG Union 1919 Klosterfelde IITrainer: Franz RooschZugänge: Leif Fremd (Oranienburger FC Eintracht 1901)Abgänge: keineSV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde IITrainer: Enrique Aljama DonosoZugänge: keineAbgänge: keineSV Blau-Weiß 90 GartzTrainer: Mario HoppZugänge: keineAbgänge: keineTuS 1896 Sachsenhausen IITrainer: René DittmerZugänge: Noah Schairer ()Abgänge: keineVfB GramzowTrainer:Zugänge: keineAbgänge: keine

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Landesklasse Brandenburg West

FC Borussia Brandenburg

Trainer: Felix Klepzig

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FK Hansa Wittstock 1919

Trainer: Enrico Schultz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FSV Babelsberg 74

Trainer: Maximilian Tom Krone

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FSV Veritas Wittenberge/Breese

Trainer: Manuel Roeseler

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Pankower SV Rot-Weiß 1921

Trainer: Hannes Krüger, Kevin Blumenthal

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Pritzwalker FHV 03

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Grün-Weiß Golm

Trainer: Norman-Ray Sauer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Michendorf

Trainer: Thomas Welskopf

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Saarmund

Trainer: Christoph Maier

Zugänge: keine

Abgänge: Rene Meinert (SV Grün-Weiß Großbeeren)



SSV Einheit Perleberg

Trainer: Maik Arndt

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Babelsberg 03 II

Trainer: Thomas Schulz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Blau-Gelb Falkensee

Trainer: Felix Rübner

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Empor Schenkenberg 1928

Trainer: Eckart Märzke

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Grün-Weiß Brieselang

Trainer: Christian Nuss, Jörg Riedel

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Chemie Premnitz

Trainer: Christian Freidank

Zugänge: Matti Felix Pollak ()

Abgänge: keine



VfL Nauen

Trainer: Daniel Kraatz

Zugänge: keine

Abgänge: keine

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Landesklasse Brandenburg Süd



FC Bad Liebenwerda

Trainer: Alexander Engelmann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FSV Rot-Weiß Luckau

Trainer: Sven Mehlhose

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Kolkwitzer SV 1896

Trainer: Steven Specht

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC Spremberg 1896

Trainer: Sarah Domann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Burg

Trainer: Frank Gollasch

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Eintracht Peitz

Trainer: Sven Erik Schwella

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Friedersdorf

Trainer: Torsten Kempe

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Groß Gaglow

Trainer: Horst Nothbaum

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Sielow

Trainer: Uwe Kleemann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Spremberger SV 1862

Trainer: Björn Kantor, Jens Bubner, Peter Röder

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Germania Peickwitz

Trainer: Tobias Senf

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Großräschen

Trainer: Sebastian Stroech

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Lausitz Forst

Trainer: Michael Twarroschk, Steffen Dörry

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Motor Saspow

Trainer: Maik Hänel

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV 1878 Schlieben

Trainer: Christopher Krause

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfB Herzberg 68

Trainer: Heiko Zarnetzki

Zugänge: keine

Abgänge: keine

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Landesklasse Brandenburg Ost

1. FC Frankfurt (Oder) II

Trainer: Matthias Kreutzer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Breesener SV Guben Nord

Trainer: Carsten Gröger

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FSV Admira 2016

Trainer: Benjamin Herlemann

Zugänge: Carmen Bartels ()

Abgänge: keine



FSV Dynamo Eisenhüttenstadt

Trainer: Sergej Frühauf, Daniel Friedrich

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen

Trainer: Daniel Gensigk

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FSV Union Fürstenwalde II

Trainer: David Spillmann, Daniel Tübbecke

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Blau-Weiß 90 Briesen

Trainer: Ronny Pesch

Zugänge: keine

Abgänge: keine



MSV Zossen 07

Trainer: Frank Schütz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



MTV Wünsdorf 1910

Trainer: Marcel Ciecelski

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Schulzendorf 1931

Trainer: Jeffrey Schuffenhauer

Zugänge: keine

Abgänge: Jens von Drehle (SG Lachendorf / Beedenbostel)



SV Blau-Weiß Dahlewitz

Trainer: Benjamin Lehmann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Blau-Weiss Markendorf

Trainer: Alexander Bernwald

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Germania 90 Schöneiche II

Trainer: Christian Balles

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Grün-Weiß Großbeeren

Trainer: Patrick Draheim

Zugänge: Rene Meinert (SG Saarmund)

Abgänge: Patrick Draheim (TSV Mariendorf 1897)



SV Grün-Weiß Union Bestensee

Trainer: Thomas Niesler

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Teltower FV 1913

Trainer: Andre Schleicher

Zugänge: keine

Abgänge: keine

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