 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Landesklasse Brandenburg: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Tom Krompa

Verlinkte Inhalte

LK Süd Brandenburg
LK West Brandenburg
LK Ost Brandenburg
LK Nord Brandenburg
Kolkwitz

Bei den Vereinen aus den Landesklassen in Brandenburg stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Landesklasse Brandenburg Nord

1. FV Eintracht Wandlitz
Trainer: Christian Schramm
Zugänge: keine
Abgänge: keine

1. SV Oberkrämer 11
Trainer:
Zugänge: Julian Salata (SV BW Hohen Neuendorf III)
Abgänge: keine

Birkenwerder BC 1908
Trainer: Sascha Pohl
Zugänge: keine
Abgänge: keine

BSV Rot-Weiß Schönow
Trainer: Florian Gerber
Zugänge: Max Kaiser (VfB Einheit zu Pankow 1893)
Abgänge: keine

FC Strausberg
Trainer: Roman Sedlak
Zugänge: Resad Demann (BSV Eintracht Mahlsdorf II), Mirko Wilke (BSV Eintracht Mahlsdorf II)
Abgänge: keine

FSV Blau-Weiß Wriezen
Trainer: Matthias Schade
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Rot-Weiß Prenzlau
Trainer: Christian Rauch, Jörg Scharein, Toni Arndt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Schorfheide Joachimsthal
Trainer: Andy Lindt
Zugänge: Joey Thierbach ()
Abgänge: keine

SG SpG Lunow/Oderberg / Oderberg
Trainer: Matthias Kandula
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Oberhavel Velten
Trainer: Kevin Purrmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Victoria 1914 Templin
Trainer: Andy Vetter
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Union 1919 Klosterfelde II
Trainer: Franz Roosch
Zugänge: Leif Fremd (Oranienburger FC Eintracht 1901)
Abgänge: keine

SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II
Trainer: Enrique Aljama Donoso
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Blau-Weiß 90 Gartz
Trainer: Mario Hopp
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TuS 1896 Sachsenhausen II
Trainer: René Dittmer
Zugänge: Noah Schairer ()
Abgänge: keine

VfB Gramzow
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine

---

Landesklasse Brandenburg West

FC Borussia Brandenburg
Trainer: Felix Klepzig
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FK Hansa Wittstock 1919
Trainer: Enrico Schultz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Babelsberg 74
Trainer: Maximilian Tom Krone
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Veritas Wittenberge/Breese
Trainer: Manuel Roeseler
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Pankower SV Rot-Weiß 1921
Trainer: Hannes Krüger, Kevin Blumenthal
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Pritzwalker FHV 03
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Grün-Weiß Golm
Trainer: Norman-Ray Sauer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Michendorf
Trainer: Thomas Welskopf
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Saarmund
Trainer: Christoph Maier
Zugänge: keine
Abgänge: Rene Meinert (SV Grün-Weiß Großbeeren)

SSV Einheit Perleberg
Trainer: Maik Arndt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Babelsberg 03 II
Trainer: Thomas Schulz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Blau-Gelb Falkensee
Trainer: Felix Rübner
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Empor Schenkenberg 1928
Trainer: Eckart Märzke
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Grün-Weiß Brieselang
Trainer: Christian Nuss, Jörg Riedel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Chemie Premnitz
Trainer: Christian Freidank
Zugänge: Matti Felix Pollak ()
Abgänge: keine

VfL Nauen
Trainer: Daniel Kraatz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

---

Landesklasse Brandenburg Süd


FC Bad Liebenwerda
Trainer: Alexander Engelmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Rot-Weiß Luckau
Trainer: Sven Mehlhose
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Kolkwitzer SV 1896
Trainer: Steven Specht
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Spremberg 1896
Trainer: Sarah Domann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Burg
Trainer: Frank Gollasch
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Eintracht Peitz
Trainer: Sven Erik Schwella
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Friedersdorf
Trainer: Torsten Kempe
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Groß Gaglow
Trainer: Horst Nothbaum
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Sielow
Trainer: Uwe Kleemann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Spremberger SV 1862
Trainer: Björn Kantor, Jens Bubner, Peter Röder
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Germania Peickwitz
Trainer: Tobias Senf
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Großräschen
Trainer: Sebastian Stroech
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Lausitz Forst
Trainer: Michael Twarroschk, Steffen Dörry
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Motor Saspow
Trainer: Maik Hänel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV 1878 Schlieben
Trainer: Christopher Krause
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB Herzberg 68
Trainer: Heiko Zarnetzki
Zugänge: keine
Abgänge: keine

---

Landesklasse Brandenburg Ost

1. FC Frankfurt (Oder) II
Trainer: Matthias Kreutzer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Breesener SV Guben Nord
Trainer: Carsten Gröger
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Admira 2016
Trainer: Benjamin Herlemann
Zugänge: Carmen Bartels ()
Abgänge: keine

FSV Dynamo Eisenhüttenstadt
Trainer: Sergej Frühauf, Daniel Friedrich
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
Trainer: Daniel Gensigk
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Union Fürstenwalde II
Trainer: David Spillmann, Daniel Tübbecke
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FV Blau-Weiß 90 Briesen
Trainer: Ronny Pesch
Zugänge: keine
Abgänge: keine

MSV Zossen 07
Trainer: Frank Schütz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

MTV Wünsdorf 1910
Trainer: Marcel Ciecelski
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Schulzendorf 1931
Trainer: Jeffrey Schuffenhauer
Zugänge: keine
Abgänge: Jens von Drehle (SG Lachendorf / Beedenbostel)

SV Blau-Weiß Dahlewitz
Trainer: Benjamin Lehmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Blau-Weiss Markendorf
Trainer: Alexander Bernwald
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Germania 90 Schöneiche II
Trainer: Christian Balles
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Grün-Weiß Großbeeren
Trainer: Patrick Draheim
Zugänge: Rene Meinert (SG Saarmund)
Abgänge: Patrick Draheim (TSV Mariendorf 1897)

SV Grün-Weiß Union Bestensee
Trainer: Thomas Niesler
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Teltower FV 1913
Trainer: Andre Schleicher
Zugänge: keine
Abgänge: keine

---