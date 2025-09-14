Landesklasse-Begegnung in der zweiten Halbzeit abgebrochen

Die Begegnung zwischen dem VfB Klötze und dem Rossauer SV in der Landesklasse 1 fand am Sonnabend ein vorzeitiges Ende. Die Witterung spielte beiden Mannschaften einen Streich.

Nach einem frühen Treffer durch Frederic Lange (12.) waren die Gastgeber mit einer 1:0-Führung in die Pause gegangen. Dann jedoch zogen dunkle Wolken über Klötze auf - und entluden sich über dem Geschwister-Scholl-Stadion mit einem Starkregen.

Nun wird sich das Sportgericht des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) mit der Partie auseinandersetzen. Und aller Voraussicht nach werden der VfB Klötze und der Rossauer SV an selber Stelle zeitnah noch einmal aufeinandertreffen.

Der kräftige Niederschlag war es auch, der ein Weiterspielen an diesem Tag in der Folge nicht möglich machte. "Das Spiel musste aufgrund der Platzverhältnisse nach einem Unwetter abgebrochen werden", schrieben die Hausherren auf Social Media zum vorzeitigen Ende. Die Gäste quittierten dieses mit einem Bild aus der Kabine, das einige Spieler beim Blick aus dem Fenster zeigt. "Spielabbruch in Klötze aufgrund der Platzverhältnisse nach Starkregen", schrieben die Rossauer dazu.

