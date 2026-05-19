Landesklasse-Aufstieg auf dem Sofa: "Wir hatten immer dieses Ziel"

– Foto: Markus Evert

Am Montagabend gegen 18 Uhr flatterte die Nachricht bei den Verantwortlichen des SV Germania Gernrode herein. Das vor einigen Wochen seitens des SC Heudeber abgesagte Heimspiel gegen den Tabellenführer der Harzoberliga wurde vom Sportgericht zugunsten der Germanen gewertet. Trainer Marcel Zinke rechnete sicherheitshalber noch einmal alles genau durch, bevor er seiner Mannschaft wenig später die freudige Mitteilung verkündete: Die Meisterschaft ist perfekt.

"Natürlich macht es mehr Spaß, wenn man so einen Moment gemeinsam auf dem Platz erleben kann", sagt Germania-Coach Zinke zur "Sofa-Meisterschaft". Die Party aber wollte sich der Meister nicht nehmen lassen. Schon am Montagabend - unmittelbar nach der Nachricht - versammelten sich allerhand Spieler zum Feiern auf dem Sportplatz im Hagental. Am Dienstagabend beim Training sollen die nächsten Feierlichkeiten folgen.

Nach 13 Jahren in der Harzoberliga kehrt der SV Germania Gernrode im Sommer in die Landesklasse zurück. Mit nun 14 Zählern Vorsprung auf den SV Westerhausen II ist der Tabellenführer bei nur noch drei ausstehenden Partien sowie einer ausstehenden Spielwertung des einzigen Verfolgers nicht mehr einzuholen.

Besonders groß ist die Freude im Verein darüber, wie dieser Erfolg erreicht wurde: mit sehr nachhaltiger Jugendarbeit. "Von den 26 Mann in unserem Kader haben nur zwei nicht bei uns im Nachwuchs gespielt", beschreibt Zinke die besondere Zusammensetzung seines Teams: "Darauf sind wir sehr stolz." Wenn man so möchte, ist der SV Germania Gernrode das "Athletic Bilbao des Harzes" - ist der spanische Erstligist doch sehr für seine Nachwuchsförderung und die Regionalität seiner Spieler bekannt.

"Wir haben uns viele Jahre anstellen müssen, deswegen dürfen wir jetzt umso mehr feiern", erklärt Zinke mit einem Augenzwinkern. Schon in den vergangenen vier Spielzeiten hatte der SV Germania Gernrode jeweils auf dem Podium der Harzoberliga abgeschlossen. Für die Landesklasse-Rückkehr hatte es - wenn auch meistens knapp - nicht gereicht. Dies hat sich nun geändert.

Auch in Gernrode setzt man fast ausschließlich auf Akteure aus dem eigenen Stall. "So stellen wir uns den Amateurfußball vor", unterstreicht Zinke. Und nicht nur der nun erreichte Landesklasse-Aufstieg bestätigt die Germanen in ihrem Ansatz: "Auch in den Jahren, als es nicht mit den Aufstieg geklappt hatte, sind die Jungs immer als Team zusammengeblieben", betont Zinke. "Dabei hatte es viele Anfragen von anderen Vereinen gegeben. Doch wir hatten immer dieses Ziel, den Aufstieg gemeinsam und mit unserem Weg zu erreichen."

Zusammenhalt als Stärke: "Dieses Vereinsleben macht Spaß"

Dies hat sich nun ausgezahlt. Mit 99 Toren stellt Gernrode den besten Angriff, mit 13 Gegentreffern ebenfalls die beste Defensive. Und von möglichen 63 Punkten holte der Harzoberliga-Meister bis dato 60. "Der größte Faktor für unsere Erfolg ist sicherlich der Zusammenhalt", betont Zinke. "Die Hälfte der Mannschaft trifft sich vormittags schon zu den Jugendspielen und sitzt nach dem eigenen Spiel noch lange zusammen. Dieses Vereinsleben macht Spaß."

Es soll zugleich auch das Rezept für die Zukunft bleiben. "Wir werden diesen Weg mit unseren Nachwuchsspielern weitergehen", kündigt Zinke an. Die A-Junioren-Spielgemeinschaft mit dem Quedlinburger SV und dem SV Blau-Weiß Suderode krönte sich kürzlich erst zum Staffelsieger in ihrer Landesliga. "Im Nachwuchs haben wir wieder einige Talente, die sicher den Sprung in die erste Mannschaft schaffen können", sagt Zinke.

Florian Machemehl jagt noch nach der Torjägerkanone

Der 36-Jährige hatte in der Saison 2012/13 selbst noch auf dem Rasen gestanden, als letztmalig eine Gernröder Mannschaft in der Landesklasse auflief. Nur einige wenige wie Lucas Ullrich, Rick-Paul Bunzel, Michael Umgelder oder Tony Steinert sind seit damals als Aktive verblieben. "Ansonsten ist es weitestgehend eine neue Generation, die wir wir damals ihre eigene Erfolgsgeschichte bei Germania Gernrode schreibt", freut sich Zinke.

Und diese Erfolgsgeschichte soll mit dem vorzeitigen Gewinn der "Sofa-Meisterschaft" noch nicht zu Ende erzählt sein. "Wir haben schon noch Ziele für die restlichen Spiele", versichert der Coach und nennt allen voran: "Wir wollen im Rest der Saison ohne eine weitere Niederlage bleiben, wir wollen die 100-Tore-Marke knacken und wir wollen Florian Machemehl dabei helfen, sich mit der Torjägerkanone zu belohnen."

In den vergangenen Saisons war der 24-Jährige schon einige Male nah dran am Titel des besten Torjägers in der Harzoberliga. In diesem Jahr führt er die Liste mit bisher 28 Treffern deutlich an und nun soll es für ihn auch endlich klappen - so wie es für den SV Germania Gernrode auch endlich mit dem ersehnten Landesklasse-Aufstieg klappt.