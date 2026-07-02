Landesklasse-Aufsteiger präsentiert neuen Coach: "Kein Unbekannter"

– Foto: Peter Poloczek

Es war ein spannendes Finale um den Aufstieg: Mit einem 2:2-Unentschieden im "Endspiel" um die Kreismeisterschaft behauptete sich der SV Graf Zeppelin Abtsdorf am letzten Kreisoberliga-Spieltag gegen den SV Blau-Rot Pratau. Die Rückkehr in die Landesklasse werden die "Grafen" allerdings mit einem neuen Coach antreten.

Schon im März hatte der Verein bekanntgegeben, dass Philipp Scopp nicht weitermachen würde. Nach sechs Jahren als Coach hatte der 35-Jährige angekündigt, den Trainerposten niederzulegen. "Der gesamte Verein ist dir dankbar für deine engagierte Arbeit an der Seitenlinie, deinen Einsatz und die Zeit, die du in unsere erste Mannschaft investiert hast", schrieb der SV Graf Zeppelin damals. Zum FuPa-Profil:

Inzwischen hat der Verein auch die Nachfolge offiziell bekanntgegeben. "Die Grafen stellen die Weichen für die kommende Landesklasse-Saison und präsentieren ihren neuen Cheftrainer: Herzlich willkommen, Max Dämmrich!", schrieben die Abtsdorfer auf ihren Kanälen. Christian-Max Dämmrich wirkte zuletzt als Co-Trainer beim Verbandsligisten 1. FC Bitterfeld-Wolfen und war zuvor schon beim SV Blau-Rot Coswig in der Landesklasse im Amt.

Dämmrich hat sich als Spieler und als Trainer "einen Namen gemacht"

Der 42-Jährige sei "kein Unbekannter" im Landkreis, schrieb der Aufsteiger zur Vorstellung seines neuen Trainers: "Sowohl als Spieler als auch als Trainer hat er sich bereits einen Namen gemacht. Unter anderem war er zuvor in Coswig an der Seitenlinie aktiv. Als Spieler stand er außerdem schon mehrfach unseren Grafen gegenüber – unter anderem auch unserem Kapitän Andreas." Gespielt hatte Dämmrich etwa für den TSV Mosigkau, den Dessauer SV 97, die SG Blau-Weiß Quellendorf und zuletzt in Coswig. Zum FuPa-Profil: