Landesklasse-Aufsteiger findet Coach: "Passt absolut in unser Profil"

Im November hatte der SC Germania Kroppenstedt den Abschied verkündet. Nach "offenen und ehrlichen Gesprächen", so hat es der Landesklasse-Aufsteiger damals kommuniziert, haben sich die Wege mit Aufstiegstrainer Jens Liensdorf einvernehmlich getrennt . Zum Start ins neue Jahr haben die Germanen die Nachfolge geklärt.

Kevin Köhne wird den Aufsteiger in die zweite Saisonhälfte der Landesklasse, Staffel 3, führen. Der 37-Jährige bringe "alle erdenklichen Voraussetzungen" mit, um mit den Kroppenstedtern den nächsten Schritt zu gehen. "Er ist überaus erfahren, qualifiziert, jung und ebenfalls sehr ehrgeizig. Damit passt Kevin absolut in unser Profil", schrieb der Verein: "In ersten Gesprächen konnte er den Verein von seinen Ideen und Ansätzen überzeugen." Zum FuPa-Profil:

In der Landesklasse hatte Köhne bereits die Elf des SV Olympia Schlanstedt und des SV Seehausen trainiert. Zuletzt wirkte der ehemalige Verbandsliga-Fußballer in Diensten des Bebertaler SV und des SV Blau-Weiß Wanzleben in der Bördeoberliga. "Jetzt wird es für ihn darum gehen, mit der Mannschaft zu arbeiten, die notwendigen Akzente zu setzen und erfolgreichen Fussball spielen zu lassen. Hierfür hat er unser vollstes Vertrauen", schrieb der SC Germania zur Vorstellung des neuen Coaches.

