Landesklasse 1: Burger BC 08 – Kreveser SV 5:1 (5:0)

Der Burger BC 08 hat am Samstag ein klares Statement gesetzt und den Kreveser SV souverän mit 5 : 1 besiegt. Vor heimischem Publikum ließ das Team von Trainer Tim Kolzenburg von Beginn an keinen Zweifel daran, wer das Spiel bestimmen würde. Bereits nach einer Viertelstunde brachte Pascal Thiede die Gastgeber mit 1 : 0 in Führung (15.). Nur acht Minuten später erhöhte Denis Neumann auf 2 : 0 (23.), ehe David Bartel unmittelbar danach den dritten Treffer folgen ließ (24.). Mit dem 4 : 0 durch Eddie Siebert (34.) war die Partie praktisch entschieden. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte Xaver Parpart mit dem 5 : 0 (45.) für den Halbzeitstand – ein Ergebnis, das die Überlegenheit der Burger eindrucksvoll widerspiegelte.

Nach dem Seitenwechsel schaltete Burg einen Gang zurück, ohne die Kontrolle zu verlieren. Der Kreveser SV kam zwar durch B. Döring noch zum Ehrentreffer (48.), doch mehr ließen die Gastgeber nicht zu. Der BBC verwaltete die Führung souverän und spielte den verdienten Sieg routiniert über die Zeit. Trainer Tim Kolzenburg zeigte sich nach dem Abpfiff rundum zufrieden: