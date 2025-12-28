– Foto: Verein

Landes-, Verbands-, Oberliga: Hochkarätiger Budenzauber in Gardelegen 20. Indoor-Soccer-Cup +++ Noch nie konnte der Vorjahressieger seinen Titel verteidigen

Der Indoor-Soccer-Cup in Gardelegen gehört alljährlich zu den Highlights des Hallenwinters in Sachsen-Anhalt. So gewiss auch wieder am Sonntagabend. Dann lädt der SSV 80 Gardelegen zur nunmehr 20. Auflage in die Willi-Friedrichs-Sporthalle. Zu dieser hat sich ein hochkarätiges Teilnehmerfeld angekündigt.

Mit dem 1. FC Lok Stendal und dem FC Einheit Wernigerode sind zwei Oberligisten mit am Start, die sich in Gruppe B mit dem Gastgeber und dem TuS Schwarz-Weiß Bismark (beide LOTTO-Landesliga Nord) um den Einzug ins Halbfinale streiten. In Gruppe A startet Verbandsligist Haldensleber SC als klassenhöchster Vertreter. Gegner sind die Landesligisten FSV Saxonia Tangermünde (Titelverteidiger), Union Schönebeck und SV Preussen Schönhausen. >> Zum Spielplan des 20. Indoor-Soccer-Cups: (hier klicken)

>> Zum Livecenter des 20. Indoor-Soccer-Cups: (hier klicken) Eines fällt beim Blick in die Chronik des Indoor-Soccer-Cups auf: Der Vorjahressieger hat seinen Erfolg bei den bisherigen 19 Auflagen noch nie wiederholen können. Gelingt dem FSV Saxonia dieses Kunststück ausgerechnet zum 20. Jubiläum? Holt sich einer der Oberligisten den Titel? Oder sichert sich der SSV 80 Gardelegen als Rekordsieger zum sechsten Mal den Pokal? Die Antwort gibt es am Sonntag ab 18 Uhr im FuPa-Liveticker. Das Finale soll um 22:20 Uhr starten.