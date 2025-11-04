Landes- und Bezirksligen: Ausgefallene Spiele neu angesetzt

Der Wettergott meinte es am Sonntag nicht gut mit den Fußballern. Landauf, landab mussten Spiele abgesagt werden. Zu tief und rutschig waren vielerorts die Plätze. Besonders hart traf es die Landesliga Mitte. Am ersten Rückrunden-Spieltag konnten nur zwei der neun Begegnungen regulär stattfinden. Auch die DJK Ammerthal, Tabellenführer der Landesliga Nordost, war zum Zuschauen gezwungen. Gleiches galt für sechs Teams aus den Bezirksligen. Die meisten der ausgefallenen Partien wurden bereits wieder neu angesetzt.

Für die Landesliga Mitte ist Samstag, der 6. Dezember, im Rahmenterminkalender als offizieller Nachholspieltag markiert. Viele der Klubs, die am Wochenende ihr Heimspiel absagen mussten, verfügen am Hauptplatz über kein Flutlicht. Dementsprechend wurden die ausgefallenen Spiele wenig überraschend auf diesen 6. Dezember gelegt. Einzige Ausnahme bildet das Niederbayern-Duell Bogen gegen Vornbach (12. November). Ob Anfang Dezember noch der Ball rollen kann, steht aber natürlich auf einem anderen Blatt. Wobei unter anderem der FC Kosova Regensburg auf Kunstrasen ausweichen könnte.



Die DJK Ammerthal hat in der Landesliga Nordost einen Lauf und hätte daher sicherlich gern gespielt am vergangenen Wochenende. Gastgeber TSV 1860 Weißenburg und dessen Platz spielten da aber nicht mit. Aktuell befinden sich die Vereine noch in Abstimmung für einen Nachholtermin. Zeitnah soll das Duell über die Bühne gehen. Im Gespräch sind der 12. oder 19. November.



Was die Spielausfälle angeht, kamen die Oberpfälzer Bezirksligen relativ glimpflich davon. Nur drei Partien, zwei in der Süd- und eine in der Nord-Staffel, wurden abgesagt. Nachgeholt wird in jedem Fall erst im neuen Jahr. Als Nachholtermin wurde Sonntag, 8. März 2026, fixiert. Einzig beim Top-Spiel der Bezirksliga Süd zwischen den Landesliga-Absteigern TV Parsberg und TSV Kareth-Lappersdorf steht noch kein neuer Termin fest. Es wird aber auch erst im neuen Kalenderjahr ausgetragen.







Landesliga Mitte



Mittwoch, 12. November 2025, 19.30 Uhr

TSV Bogen – DJK Vornbach



Samstag, 6. Dezember 2025, 14 Uhr

SpVgg Lam – FC Teisbach (13 Uhr)

SV Etzenricht – SC Luhe-Wildenau

FC Tegernheim – ASV Burglengenfeld

FC Kosova Regensburg – FC Dingolfing

TSV Seebach – SpVgg Landshut

1. FC Bad Kötzting – SV Schwandorf-Ettmannsdorf





Landesliga Nordost

TSV 1860 Weißenburg – DJK Ammerthal

noch kein Nachholtermin fixiert





Bezirksliga Süd



Sonntag, 8. März 2026, 12.15 Uhr

FSV Prüfening – SV Breitenbrunn



TV Parsberg – TSV Kareth-Lappersdorf

noch kein Nachholtermin fixiert





Bezirksliga Nord



Sonntag, 8. März 2026, 15 Uhr

TSV Tännesberg – DJK Arnschwang