Landes- und Bezirksliga: Spannung pur im Auf- und Abstiegsrennen

Was ist für Tönisberg drin?

Wenn im Zusammenhang mit sportlichen Herausforderungen von einer Herkulesaufgabe gesprochen wird, dann könnte durchaus die gemeint sein, die der VfL Tönisberg am Mittwochabend zu bewältigen hat.

Denn der Bezirksligist erwartet im dritten und je nach Ausgang letzten Aufstiegsspiel zur Landesliga den hohen Favoriten 1. SpVg. Solingen-Wald. Die Lage: Dieser Kontrahent gewann seine erste Begegnung gegen die SpVgg Sterkrade 06/07 mit 3:1 – und die Tönisberger verloren in Oberhausen am Sonntag mit dem gleichen Resultat. Gewinnen die Schützlinge des Trainergespanns Justin Müller und David Machnik aber diesmal – und mit dem selben 3:1-Ergebnis –, war es nichts mit dem letzten Spiel. Dann wären alle Mannschaften punkt- und torgleich, und die Runde begänne von vorne in einem neuen Modus, wie hier erklärt. Solingen ist der Favorit

Personell bleibt bei den Tönisbergern die Lage auch mit einigen Tagen Abstand zum Wochenende dennoch besorgniserregend. Die Solinger verfügen über einen Kader mit vielen Spielern, die schon in höheren Klassen gespielt haben. Die Brüder Gianluca und Marco Cirillo sogar schon beim SV Straelen zu dessen Viertliga-Zeiten. Dennoch langte es für das Team von Trainer Daniele Varveri hinter dem 1. FC Wülfrath am Ende nur zu Platz zwei vor dem ASV Mettmann – in Anbetracht der eigenen Ambitionen war das schon eine kleine Enttäuschung. Uerdingen wird bis zum Ende kämpfen

Spannung pur herrscht unterdessen auch in der Relegations-Entscheidungsrunde um den Abstieg aus der Bezirksliga: Vor dem Anpfiff der Partie von Alemannia Pfalzdorf gegen den VfB Uerdingen darüber zu spekulieren, wen es nun erwischen würde, wenn es ein Unentschieden gibt, ist absolut fehl am Platze. Nur wenn es einen Sieger gibt, steht fest, dass der Unterlegene sich noch mit der zweiten Mannschaft von Ratingen 04/19 messen muss, die in der Bezirksliga 1 den Relegationsplatz belegte und nunmehr hofft, dass sie nach eineinhalb Wochen Wartezeit endlich erfährt, wer ihr Gegner in der Relegation wird. Bei Uerdingen ist der zuletzt gesperrte Lukas Steuten wieder dabei. Dafür ist aber der Einsatz von Michele-Vincenzo Pernice nicht sicher. „Man sieht, wie eng alles ist. Wir werden bis zur letzten Sekunde alles versuchen“, stellt VfB-Trainer Stefan G. Rex klar.