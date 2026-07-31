Landes- gegen Verbandsliga: Der Auftakt zum dachbleche24-Landespokal

Fast 200 Kilometer muss der Haldensleber SC am Sonnabend zurücklegen. Die Strecke führt den Verbandsligisten zum SC Naumburg. Für die Gastgeber ist das letzte Pflichtspiel gerade einmal etwas mehr als einen Monat her: Am 27. Juni bestritt die Elf von Martin Pastuschek noch das Rückspiel der Landesliga-Relegation gegen den SV Preussen Schönhausen. Nun geht es schon wieder im Landespokal zur Sache. Es wird das erste Mal sein, dass sich der SC Naumburg und der Haldensleber SC in einem Pflichtspiel gegenüberstehen. Ausgespielt wird in diesem Duell der Erstrunden-Gegner des SV Kelbra.

Mindestens zwei Stunden pro Strecke wird der SV Blau-Weiß Dölau am Samstag auf sich nehmen. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark ist Gastgeber für den Verbandsligisten aus Halle. Gesucht wird die Mannschat, die in der ersten Hauptrunde beim SV Edelweiß Arnstedt gastiert. Auch diese beiden Mannschaften haben - seit Beginn der FuPa-Datenerfassung - noch keine Partie gegeneinander bestritten. Wer sichert sich das Weiterkommen?

Es wird ein schnelles Wiedersehen: Der Burger BC empfängt am Sonnabend den FSV Barleben in der Ausscheidungsrunde. Beide Teams standen sich bereits im vergangenen September in der zweiten Hauptrunde des dachbleche24-Landespokals gegenüber - der BBC setzte sich damals noch als Landesklassist mit 1:0 durch.

Dieses Mal heißt es auf dem Papier: Landesliga gegen Verbandsliga. Können die Burger ihren Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen oder gelingt den Barlebern die Revanche? Wer sich das Erstrunden-Ticket für das Gastspiel beim SV Eintracht Salzwedel sichert, können Interessierte am Sonnabend im kostenfreien Livestream in der neuen Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung verfolgen.