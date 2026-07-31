 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

Landes- gegen Verbandsliga: Der Auftakt zum dachbleche24-Landespokal

dachbleche24-Landespokal +++ Am Sonnabend steigen die drei Partien der Ausscheidungsrunde

von Kevin Gehring · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Karl Heinz Schmuck

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Landespokal Sachsen-A
Haldensleben
Barleben
Dölau
Bismark

Am Sonnabend fällt der Startschuss zur neuen Spielzeit unter dem Dach des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Drei Partien in der - von den Vereinen scharf kritisierten - Ausscheidungsrunde im dachbleche24-Landespokal eröffnen die neue Saison 2026/27. Dabei heißt es jeweils: Landesliga gegen Verbandsliga.

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Morgen, 14:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
14:00

Fast 200 Kilometer muss der Haldensleber SC am Sonnabend zurücklegen. Die Strecke führt den Verbandsligisten zum SC Naumburg. Für die Gastgeber ist das letzte Pflichtspiel gerade einmal etwas mehr als einen Monat her: Am 27. Juni bestritt die Elf von Martin Pastuschek noch das Rückspiel der Landesliga-Relegation gegen den SV Preussen Schönhausen. Nun geht es schon wieder im Landespokal zur Sache. Es wird das erste Mal sein, dass sich der SC Naumburg und der Haldensleber SC in einem Pflichtspiel gegenüberstehen. Ausgespielt wird in diesem Duell der Erstrunden-Gegner des SV Kelbra.

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
14:00

Mindestens zwei Stunden pro Strecke wird der SV Blau-Weiß Dölau am Samstag auf sich nehmen. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark ist Gastgeber für den Verbandsligisten aus Halle. Gesucht wird die Mannschat, die in der ersten Hauptrunde beim SV Edelweiß Arnstedt gastiert. Auch diese beiden Mannschaften haben - seit Beginn der FuPa-Datenerfassung - noch keine Partie gegeneinander bestritten. Wer sichert sich das Weiterkommen?

Morgen, 14:00 Uhr
Burger BC
Burger BCBurger BC
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
14:00live

Es wird ein schnelles Wiedersehen: Der Burger BC empfängt am Sonnabend den FSV Barleben in der Ausscheidungsrunde. Beide Teams standen sich bereits im vergangenen September in der zweiten Hauptrunde des dachbleche24-Landespokals gegenüber - der BBC setzte sich damals noch als Landesklassist mit 1:0 durch.

Dieses Mal heißt es auf dem Papier: Landesliga gegen Verbandsliga. Können die Burger ihren Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen oder gelingt den Barlebern die Revanche? Wer sich das Erstrunden-Ticket für das Gastspiel beim SV Eintracht Salzwedel sichert, können Interessierte am Sonnabend im kostenfreien Livestream in der neuen Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung verfolgen.