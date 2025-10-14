Landes- gegen Bezirksliga: Kray misst sich mit Katernberg im Pokal

Als Vizemeister der vergangenen Bezirksligasaison, hinter dem SC Werden-Heidhausen, in die Landesliga aufgestiegen, hat sich das Team um Neutrainer Sascha Hense, der im Sommer die Nachfolge von Sascha Fischer antrat, in der neuen Liga schnell akklimatisiert. Aus den ersten acht Partien konnte man 14 Punkte holen und steht aktuell auf dem sechsten Platz der Liga. Alleine dies zeigt, dass auf die Krayer Mannschaft ein schwerer Gegner wartet.

Für die Krayer Mannschaft, die sich in der Liga leider in einem Negativlauf befindet, ergibt sich im Pokal eine neue Gelegenheit den Bock umzustoßen und mit einem Sieg nicht nur die nächste Runde zu erreichen, sondern sich dadurch auch wieder Selbstvertrauen zu holen. Auch wenn in den vergangenen Spielen nicht alles schlecht war, muss die Gier nach Toren größer werden. Hierbei wird es auch darauf ankommen, die gefährliche Offensive der Katernberger in Schach zu halten, denn mit 25 erzielten Toren, stellt die DJK in der Liga die drittstärkste Offensive.