Klosterhardt richtet den Blick auf die kommende Saison – Foto: Bastian Beckers

Landers blickt auf kommende Saison mit neuem Kader Landesliga, Gruppe 2: DJK Arminia Klosterhardt steht als Absteiger fest und wird zur kommenden Saison in der Bezirksliga antreten.

DJK Arminia Klosterhardt hat keine Chance mehr auf den Klassenerhalt und steht somit als Absteiger aus der Landesliga fest. 21 Zähler aus 31 Partien waren am Ende zu wenig, um die Klasse zu halten. Trainer Marcel Landers wird auch in der Bezirksliga am Seitenrand für die Arminia agieren. Der Übungsleiter sprach über die aktuelle und kommende Spielzeit.

Einige Gründe für den Abstieg Von Beginn an war es eine schwierige Saison für Klosterhardt. In den ersten sechs Duellen der Saison holte die Arminia nur einen einzigen Punkt und steht aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz. Am Kader lag es laut Landers jedoch zunächst nicht. "Schmerzhaft ist der Abstieg natürlich, weil wir uns eine ganz andere Saison vorgestellt haben. Wir haben einen guten Kader zusammen, der locker die Klasse hätte halten können", erklärte der Übungsleiter. Weiter führt er aus: "Das hat natürlich auch alles Gründe. Fehler in der Kaderplanung. Dann haben uns Leute verlassen und teilweise auch im Stich gelassen, muss man so deutlich sagen. Dann Verletzungspech gerade jetzt in der Rückrunde der Ausfall von Jan Niklas Pia, der uns sehr schwer getroffen hat."

Der Verlust des Leistungsträgers war hart für den DJK, da der Torjäger in 15 Partien sieben Treffer und einen Assist beisteuerte ein entsprechend wichtiger Bestandteil der Offensive war. Die Offensivausbeute war in dieser Spielzeit ein großes Manko des Landesligisten. Mit 38 erzielten Toren in 31 Begegnungen hat Klosterhardt den harmlosesten Angriff der Liga. Der Cheftrainer sucht trotz dieser Gründe auch die Schuld bei sich selbst und dankt den Vereinsverantwortlichen: "Die Verantwortung trag ich dafür und die nehme ich auch voll auf meine Schultern. Deswegen habe ich auch relativ schnell und deutlich gesagt, dass ich da bleibe. Der Verein hat uns das Vertrauen weiter geschenkt und da möchte ich auch mal meinen Hut vor ziehen. Ist der Situation auch nicht üblich, dass der Verein in so einer schweren Situation mit dem Trainerteam verlängert. Also da auch danke an den Verein."