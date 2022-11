Landauer Schockmoment - Neufraunhofen "lässt jetzt die Sau raus" 19. Spieltag in der Bezirksliga-West mit vier Sonntagspartien +++ FC Simbach mit Last-Minute-Remis +++ Unentschieden in Langquaid

Rund 500 Zuschauer wollten sich an diesem Sonntagnachmittag das Topspiel in der Bezirksliga-West zwischen dem Viertplatzierten TV Aiglsbach und dem Spitzenreiter SV Neufraunhofen nicht entgegen lassen - und das völlig zurecht, denn: Sie bekamen einen wahren Fußball-Leckerbissen von den beiden Teams geliefert. Nachdem Brenninger die Gäste in Führung brachte, schossen Gröber und Schwaiger noch vor dem Seitenwechsel die Hausherren in Front. Doch Eglhuber und wieder Brenninger drehten die Partie noch einmal zugunsten der Auhagen-Elf, die nun mit acht Punkten Vorsprung auf Landau und einer souveränen Serie von sechs Siegen in Folge im Gepäck in die Winterpause marschiert.

Verfolger Landau kam in Teisbach nicht über ein 1:1 hinaus. Mit selbigem Ergebnis endete die Partie zwischen Langquaid und dem ATSV Kelheim.

Massig Tore - sechs an der Zahl - fielen in Simbach, wo der heimische FC auf den Landkreis-Konkurrenten Pfarrkirchen traf. Nach einem wahren Zick-Zack-Kurs in puncto Torfolge sicherten sich die Kellerkinder vom Inn in der Nachspielzeit (90+5) durch einen Treffer von Tobi Zocher noch einen Punkt, der der Kerscher-Truppe im Kampf gegen den Abstieg jedoch nicht wirklich weiterhilft...