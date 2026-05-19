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Landau wappnet sich mit fünf Neuen für Bezirksliga
Der Meister der Kreisliga Isar-Rott setzt auf einen gesunden Mix aus jungen und erfahrenen Kräften
von Thomas Seidl · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Von links nach rechts: Felix Schuster, Nico Mayer, Jakob Gstettenbauer, Jakob Streifeneder – Foto: Verein
Nach einer einjährigen Abwesenheit ist der FSV Landau zurück auf der Bezirksbühne. Um sich in der altbekannten Umgebung sportlich möglichst schnell wieder akklimatisieren zu können, hat der Kader der Bergstädter gehörigen Zuwachs bekommen. Neben dem neuen Spielercoach Samuel Pex, der vom Regionalliga-Absteiger SpVgg Hankofen-Hailing zu seinem Heimatverein zurückkehrt und gemeinsam mit Max Putz ein Trainergespann bildet, kann der Klub fünf externe Neuzugänge bekanntgeben. Hinzu kommen zwei Talente, die aus der eigenen U19, die in der Bezirksoberliga um Punkte und Tore wetteifert, nachrücken.
Mit Jakob Streifender (29), der bei seinem Heimatverein FC Ottering als spielender Co-Trainer fungierte, schließt sich ein erfahrener Akteur dem FSV an, der schon zwischen 2021 und 2024 das Landauer Trikot getragen hat und in diesem Zeitraum in 70 Bezirksligapartien immerhin 23 Scorer-Punkte (13 Tore, 10 Vorlagen) verzeichnete. Den 31-jährigen Michael Reinwald hat es beruflich in die Region verschlagen. Der Offensivmann hat in seiner Laufbahn schon eine Reihe von höherklassigen Stationen hinter sich und trägt aktuell das Trikot des Oberpfälzer Bezirksligisten TV Parsberg. Der Neu-Landauer bestritt in seiner Laufbahn 91 Landesligaspiele und konnte sich dabei achtmal in die Torschützenliste eintragen. Außerdem machte Reinwald 93 Matches in der Bezirksliga und durfte sich in diesen über zehn Einschüsse freuen.
Der Oberpfälzer Michael Reinwald (re.) bringt viel höherklassige Erfahrung mit – Foto: Daniel Schmid
Neu im Kader der Rot-Weißen sind auch Felix Schuster, der für den TSV Bogen immerhin schon bei 30 Landesliga-Begegnungen auf dem Platz stand, sowie Nico Mayer (DJK Straubing) und der aus dem Bogener Raum stammende Jakob Gstettenbauer, der aktuell noch im Bayernliga-Kader der U19 des ASV Cham steht. Aus dem eigenen Stall werden die Nachwuchskräfte Maximilian Perstorfer und Valentin Binni befördert. "Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen Haudegen und hungrigen Talenten für uns gewinnen können, die auch menschlich allesamt gut zum Verein passen. Damit konnten wir uns sowohl in der Spitze als auch in der Breite richtig gut verstärken. Das war auch unser klares Ziel, denn die Anforderungen in der Bezirksliga sind hoch und wir wollen eine möglichst sorgenfreie Saison spielen, in der die frühzeitige Sicherung des Klassenerhalt eindeutig im Vordergrund stehen wird", sagt Landaus Sportlicher Leiter Simon Schott.