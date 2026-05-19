Landau wappnet sich mit fünf Neuen für Bezirksliga

Von links nach rechts: Felix Schuster, Nico Mayer, Jakob Gstettenbauer, Jakob Streifeneder – Foto: Verein

Nach einer einjährigen Abwesenheit ist der FSV Landau zurück auf der Bezirksbühne. Um sich in der altbekannten Umgebung sportlich möglichst schnell wieder akklimatisieren zu können, hat der Kader der Bergstädter gehörigen Zuwachs bekommen. Neben dem neuen Spielercoach Samuel Pex , der vom Regionalliga-Absteiger SpVgg Hankofen-Hailing zu seinem Heimatverein zurückkehrt und gemeinsam mit Max Putz ein Trainergespann bildet, kann der Klub fünf externe Neuzugänge bekanntgeben. Hinzu kommen zwei Talente, die aus der eigenen U19, die in der Bezirksoberliga um Punkte und Tore wetteifert, nachrücken.

Mit Jakob Streifender (29), der bei seinem Heimatverein FC Ottering als spielender Co-Trainer fungierte, schließt sich ein erfahrener Akteur dem FSV an, der schon zwischen 2021 und 2024 das Landauer Trikot getragen hat und in diesem Zeitraum in 70 Bezirksligapartien immerhin 23 Scorer-Punkte (13 Tore, 10 Vorlagen) verzeichnete. Den 31-jährigen Michael Reinwald hat es beruflich in die Region verschlagen. Der Offensivmann hat in seiner Laufbahn schon eine Reihe von höherklassigen Stationen hinter sich und trägt aktuell das Trikot des Oberpfälzer Bezirksligisten TV Parsberg. Der Neu-Landauer bestritt in seiner Laufbahn 91 Landesligaspiele und konnte sich dabei achtmal in die Torschützenliste eintragen. Außerdem machte Reinwald 93 Matches in der Bezirksliga und durfte sich in diesen über zehn Einschüsse freuen.





