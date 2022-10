Landau und die verflixte 94.: Bitteres Déjà-vu gegen TuS Pfarrkirchen 17. Spieltag in der Bezirksliga-West: Aiglsbach nun erster Verfolger +++ Walburgskirchen unterliegt +++ FC Simbach wieder ohne Fortune

Nicht schon wieder diese unselige 94. Minute! Wie bereits gegen Neufraunhofen (2:2) musste der FSV Landau an der Isar auch gegen den TuS Pfarrkirchen an diesem 17. Bezirksliga-Spieltag in eben jener Minute noch den Ausgleich hinnehmen. Endstand: 1:1.

Doch auch Neufraunhofens weiterer Verfolger Walburgskirchen musste Federn lassen: Mit 1:2 unterlag die Truppe von Valdrin Blakaj in Ergodling, das nach zwei Niederlagen in Folge endlich wieder jubeln durfte.

Profitiert davon hat der TV Aiglsbach, der sich erwartungsgemäß gegen Tabellenschlusslicht Altdorf mit 2:0 durchsetzen konnte. Die Landshuter sind somit seit acht Spielen ohne Sieg. Der TVA setzt seine beeindruckende Serie von zehn Partien ohne Niederlage weiter fort - und steht ab sofort auf Rang zwei.

Nichts zu holen gab's für den FC Simbach gegen den TSV Abensberg, dem sich die Innstädter mit 1:2 geschlagen gegen mussten. Simbach nun seit fünf Spielen ohne Dreier.

Eine gerechte Nullnummer gab's in der Begegnung zwischen Eintracht Landshut und dem ATSV Kelheim.