Landau und das heikle Thema Landesliga Möchten die spielstarken FSVler überhaupt in die dritthöchste Amateurliga aufsteigen?

Der FSV Landau spielt in der Bezirksliga West erwartungsgemäß eine gute Rolle. Nach einem hervorragenden dritten Rang in der Vorsaison, haben die Bergstädter die Herbstrunde als Zweiter abgeschlossen. Wir haben uns mit Trainer Jochen Freidhofer über die FSV-Ambitionen unterhalten....

Jochen, der FSV Landau geht als Tabellenzweiter in die Winterpause. Wie zufrieden ist der Trainer Freidhofer bislang mit seinen Jungs? Jochen Freidhofer (50): Ich bin sehr zufrieden. Wir haben im kompletten Kalenderjahr 2022 lediglich drei von 30 Spielen verloren. Natürlich hatten wir sehr viele Unentschieden, aber aufgrund der starken Liga dürfen wir schon alle sehr stolz auf unsere Jungs sein.

Mit welchem Ziel wir der FSV Landau in die Restrückrunde gehen?

Wie immer: Wir wollen jedes Spiel bestmöglich bestreiten und stets versuchen, als Sieger vom Platz zu gehen. Dafür werden wir auch im Jahr 2023, beginnend mit der Vorbereitung im Februar, sehr hart arbeiten.







Wird es personelle Veränderungen in der Winter-Wechselperiode geben?

Thomas Stoiber wechselt zu seinem Heimatverein SV Haidlfing. Ich wünsche Ihm dafür nur das Beste. Weitere Veränderungen sind mir nicht bekannt.

'





Es wird immer wieder gemunkelt, dass der FSV Landau keinerlei Landesliga-Ambitionen hat. Wird der Sprung in die dritthöchste Amateurklasse in der Bergstadt gar nicht ernsthaft angestrebt?

Wie bereits erwähnt werden wir weiterhin versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Grundsätzlich stehen wir alle immer in engen Kontakt und sollte sich eine solche Situation ergeben, werden wir das konstruktiv besprechen und die Führung wird dann zum Wohle des Vereins entscheiden.