Landau übernimmt Platz 1 - Adlkofen famos - Remis im Stadtderby

Einen harterkämpften 2:1-Sieg feierte der FC Ergolding beim FC-DJK Simbach – Foto: Charly Becherer

Die eine oder andere Überraschung gab es in den fünf Sonntag-Paarungen der Bezirksliga West. Der SV Neufraunhofen ist seine blütenweiße West los: 1:2 unterlag der Primus den TV Schierling. Ein Debakel erlebte der Vorjahresdritte ATSV Kelheim, der beim Aufsteiger DJK-SV Adlkofen mit 1:6 baden ging. Der FC Dingolfing 2 bleibt zwar auch nach dem fünften Spieltag sieglos, holte aber beim Stadtrivalen FC Teisbach ein achtbares 1:1-Remis. Den dritten Sieg in Folge holte Topfavorit FC Ergolding, der beim DJK-FC Simbach knapp mit 2:1 die Oberhand behielt.





Tobias Biermeier (Trainer FC-DJK Simbach): "Unser Plan ist gut aufgegangen. Wir sind kompakt gestanden, konnten immer wieder Nadelstich setzen und sind in Führung gegangen. Von Ergolding ist bis zum Ausgleich eigentlich gar nichts gekommen. Aus der Pause sind wir gut rausgekommen und hätten mit etwas Glück wieder in Führung gehen können. Hinten raus hat Ergolding dann schon gedrückt, wir hatten aber auch noch unsere Momente. Bitter, dass wir das Ding dann am Ende knapp verlieren und in der letzten Minute einen glasklaren Elfmeter nicht bekommen haben. Noch schwerer wiegt jedoch die Verletzung von Christoph Ettengruber, den wir früh auswechseln mussten."





Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Eine knappe Kiste! Wir sind durch eine strittige Situation in Rückstand geraten - dann wird es schwierig in Simbach! Wir haben aber gut reagiert und sind ruhig geblieben. Am Ende haben wir die entscheidende Situation sauber ausgespielt und freuen uns über drei Punkte. Kompliment an den Gegner, der eine starke Leistung gezeigt hat."









Daniel Treimer (Spielertrainer DJK-SV Adlkofen): "Ein hochverdienter Sieg! Wir waren in allen Belangen die klar bessere Mannschaft. Das Ergebnis hätte eigentlich noch viel höher ausfallen müssen, wenn wir unsere Chancen noch konsequenter genutzt hätten. Respekt an meine Jungs. Die frühe Hinausstellung für Kelheim hat uns natürlich in die Karten gespielt, aber mann muss es eben dann auch erst mal so souverän spielen und darf auch nicht vergessen, dass wir zu dem Zeitpunkt schon 1:0 geführt haben."



Daniel Treimer (Spielertrainer DJK-SV Adlkofen): "Ein hochverdienter Sieg! Wir waren in allen Belangen die klar bessere Mannschaft. Das Ergebnis hätte eigentlich noch viel höher ausfallen müssen, wenn wir unsere Chancen noch konsequenter genutzt hätten. Respekt an meine Jungs. Die frühe Hinausstellung für Kelheim hat uns natürlich in die Karten gespielt, aber mann muss es eben dann auch erst mal so souverän spielen und darf auch nicht vergessen, dass wir zu dem Zeitpunkt schon 1:0 geführt haben."

Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Mir fehlen heute ein bisschen die Worte. Wir haben jetzt schon zum zweiten Mal auswärts eine Packung mitbekommen, da müssen wir uns langsam selber hinterfragen - auch wenn die gelb-rote Karte für unseren Kapitän nach einer Viertelstunde ein kompletter Witz war. Glückwunsch an Adlkofen!"

Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Letztlich waren es heute zwei verschiedene Halbzeiten. In der ersten Hälfte hatten wir etwas Oberwasser und sind dann kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung gegangen. Danach war ich mir vom Gefühl her sicher, dass wir dieses Spiel auf unsere Seite ziehen. Nach dem Seitenwechsel war es dann ein völlig anderes Bild. Wir waren viel zu passiv, haben kaum mehr Gegenpressing-Situationen erstellen können und nur noch lange Bälle gespielt. So kam es wie es kommen musste und wir haben verdient den Ausgleich kassiert. Das 1:2 war dann äußerst simpel und von unserer Seite her schlecht verteidigt, weil wir den Gegenspieler fast 40 Meter ungehindert laufen lassen haben. Letztendlich ist der Sieg für Schierling aufgrund der zweiten Halbzeit verdient."





Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Ein starker Auftritt meiner Mannschaft was Wille, Kampf und Leidenschaft betrifft. In der ersten Halbzeit hatten wir zwei gute Chancen, die wir nicht genutzt haben. Dann kassierten wir nach einem Missverständnis das 1:0. In den zweiten 45 Minuten haben wir nicht aufgegeben, an uns geglaubt und das Spiel gedreht. Comebacker Dion Galuschko machte dann das entscheidende 2:1 - eine schöne Geschichte! Wir sind happy über den Auswärtsdreier."