Landau schwer angeschlagen - Mallersdorf will »schnell lernen«

Die zweite Runde der Bezirksliga-Relegation wird am Montag (Anstoß 18:15 Uhr) in Teisbach mit dem Duell zwischen dem FSV Landau und der SG Mallersdorf / Grafentraubach eröffnet. Beide Teams zogen am Freitagabend in ihren ersten Matches den Kürzeren. Während die Bergstädter gegen den SC Falkenberg aufgrund eines frühen Platzverweises fast ein komplettes Spiel in Unterzahl bestreiten und klar mit 1:4 die Segel streichen mussten, unterlag der Kreisliga-Vizemeister den FC-DJK Simbach knapp mit 1:2. Nur die beiden Zweitrunden-Sieger - am Dienstag kreuzen in Grafenau der SV Hofkirchen und der TSV Regen die Klingen - bleiben im Rennen, die Verlierer gehen in der kommenden Spielzeit definitiv in der Kreisliga an den Start.