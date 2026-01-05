Landau: Pex rückt an die Seite von Putz - Schambeck-Ära endet

Beim Kreisliga-Primus FSV Landau gibt es in der kommenden Saison eine veränderte Trainerkonstellation. Christoph Schambeck , der von 2021 bis 2014 Co-Trainer und seither Chefanweiser ist, wird die Bergstädter verlassen. Sein Spielertrainer-Partner Maximilian Putz wechselt dann an die Seitenlinie und bekommt mit Samuel Pex einen neuen Kollegen, der als Spielercoach fungieren wird. Der 26-jährige Mittelfeldmann hat seine fußballerische Wurzeln beim FSV und steht seit 2019 in Diensten der SpVgg Hankofen-Hailing, mit der er zweimal Bayernliga-Meister wurde.

"Nach fünf sehr schönen Jahren mit vielen Höhen und auch einer großen Enttäuschung mit dem letztjährigen Abstieg sind sowohl ich als auch der Verein zu der Entscheidung gekommen, dass im Sommer ein guter Zeitpunkt ist, eine Veränderung vorzunehmen. Fünf Jahre sind heutzutage im Fußball ein langer Zeitraum. Abteilungsleiter Simon Schott und ich waren stets im engen Austausch und waren uns immer einig, dass man die Chance ergreifen muss, wenn man Samuel Pex zurück nach Landau lotsen kann. Dass dies nun zusammen mit Max Putz funktioniert, freut mich für den Verein sehr. Zwei Männer mit Regionalliga-Erfahrung als Trainer - besser geht es nicht“, lässt der frühere Bayernliga-Kicker Christoph Schambeck verlauten, dem sein Abschied nicht leicht fällt: "Ich möchte mich beim Verein für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken, da es sicherlich keine Selbstverständlichkeit ist, nach einem Abstieg am Trainer festzuhalten, zumal wir vor der letzten Saison nicht unbedingt zu den Abstiegskandidaten zählten. Auch bei Max und der Mannschaft, die mir extrem ans Herzen gewachsen ist, möchte ich mich für die überragende Zusammenarbeit und Zeit bedanken. Ich sehe Landau mittlerweile als eine Art Heimatverein und wünsche Max, Samu und dem Team nur das Beste. Bis zum Sommer liegt allerdings noch viel harte Arbeit vor uns und ich möchte unbedingt mit dem Wiederaufstieg Servus sagen.“







Simon Schott findet für den scheidenden Übungsleiter ausschließlich warme Worte: "Hool hat sich in den fünf Jahren stets vorbildlich engagiert und alles gegeben. Nach dem bitteren Abstieg ist es ein großer Verdienst von ihm, dass wir den Turnaround geschafft haben. Im Namen des Vereins möchte ich mich jetzt schon für eine tolle Zeit bedanken, die hoffentlich mit einem großen sportlichen Erfolg zu Ende gehen wird.“ Über die Rückkehr von Samuel Pex freut sich der Funktionär riesig: "Es ist eine überragende Geschichte, einen Spieler mit so einer tolle Vita, der zudem eine FSV-Vergangenheit hat, wieder für unseren Klub zu gewinnen. Samu hat relativ schnell zugesagt und das zeigt seine Verbundenheit zum Verein. Auf dem Platz soll er natürlich eine zentrale Rolle spielen und die positive Entwicklung der letzten Monate gemeinsam mit Max Putz vorantreiben.“







