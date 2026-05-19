Lancierung des «SC Düdingen Frauen Women’s Club»

Die Frauenabteilung des SC Düdingen Frauen geht einen innovativen Schritt in die Zukunft: Ab der Saison 2026/27 wird erstmals ein Women’s Club ins Leben gerufen. Ziel dieser Initiative ist es, ein starkes Netzwerk für den Frauenfussball aufzubauen und gleichzeitig die nachhaltige Förderung der Mädchen- und Frauenabteilung weiter voranzutreiben.

Unter dem Motto, gemeinsam bessere Rahmenbedingungen und sportliche Perspektiven zu schaffen, richtet sich der Women’s Club an engagierte Unterstützerinnen und Unterstützer aus der Region. Jeder Beitrag fliesst direkt in die Weiterentwicklung des Frauen- und Mädchenfussballs beim SC Düdingen.

Mit dieser Initiative setzt der Verein ein klares Zeichen: Nach aktuellem Stand wäre dies der erste Women’s Club im Frauenfussball des Kantons Freiburg – ein Meilenstein für die Region und ein starkes Bekenntnis zur Förderung des Frauenfussballs.

Als besonderes Dankeschön ist geplant, den ersten Mitgliedern ein exklusives Spezialshirt zu überreichen. Damit möchte der Verein die Pionierrolle und das Engagement der Unterstützenden sichtbar würdigen.

Der SC Düdingen lädt alle Interessierten ein, Teil dieser Bewegung zu werden und die Zukunft des Frauen- und Mädchenfussballs aktiv mitzugestalten.